Kekhawatiran Resesi dan Perang Rusia-Ukraina Pemantik Bursa Saham Global Kebakaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Pasar saham global ambruk pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dengan saham AS tenggelam lebih dari 1,5 persen karena kekhawatiran tentang resesi dan perang Rusia-Ukraina mendorong penjualan. Sementara harga minyak jatuh lebih dari USD6 setelah Washington meluncurkan rekor pelepasan cadangan minyak daruratnya.Mengutip Antara, Jumat, 1 April 2022, penurunan telah mendorong pasar saham di AS dan Eropa ke kerugian kuartalan terbesar sejak awal 2020, ketika pecahnya pandemi covid-19 mengirim ekonomi global ke dalam kejatuhan.Penyeimbangan kembali portofolio akhir kuartal mendorong permintaan untuk obligasi dan menahan imbal hasil, meskipun bagian yang diawasi ketat dari kurva imbal hasil obligasi Pemerintah AS melayang di dekat inversi, setelah berbalik sebentar pada Selasa, 29 Maret.Banyak yang melihat kurva imbal hasil terbalik, di mana obligasi jangka pendek menghasilkan lebih besar dari utang jangka panjang, sebagai pertanda resesi. "Kurva imbal hasil obligasi pemerintah terbalik adalah salah satu sinyal bahwa pengembalian ekuitas AS di masa depan akan mengecewakan," kata Nicholas Cola, salah satu pendiri DataTrek Research."Bisakah kita menghindari nasib pengembalian yang rendah atau negatif pada 2022 jika imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun turun di bawah dua tahun? Mungkin, tetapi tidak jika risiko geopolitik dan pengaruhnya terhadap harga minyak berlanjut atau meningkat," tambahnya.Lonjakan penjualan di penghujung hari mendorong indeks S&P 500 turun 1,6 persen. Indeks Dow Jones Industrial Average juga tergelincir 1,6 persen, dan Komposit Nasdaq turun 1,5 persen. Indeks STOXX 600 Eropa telah ditutup melemah 0,94 persen.Kesuraman pasar saham pada Kamis, 31 Maret adalah simbol betapa sulitnya Maret bagi ekuitas. Bahkan setelah reli dalam seminggu terakhir ketika investor merayakan tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, S&P 500 masih turun 5,0 persen dalam tiga bulan pertama, kinerja kuartalan terburuk dalam dua tahun.Indeks STOXX 600 Eropa bernasib lebih buruk, kehilangan 6,5 persen pada kuartal pertama, juga penurunan kuartalan terbesar sejak awal 2020. Indeks MSCI World Equity, yang turun 1,3 persen pada Kamis, 31 Maret, juga mengalami kuartal terburuk dalam dua tahun, jatuh 5,7 persen."Aset-aset berisiko tetap rentan. Saat musim laba AS berlangsung sekitar 11 April, banyak analis memperkirakan gelombang penurunan laba," kata analis di ANZ Bank Australia.Kekhawatiran meningkat setelah reli bantuan awal pekan ini, optimisme tentang penyelesaian antara Rusia dan Ukraina telah mereda ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan tidak ada resolusi cepat yang diharapkan dan negara itu sedang mempersiapkan serangan baru Rusia.