Elon Musk Borong Mata Uang Digital, Bitcoin Langsung Terbang

New York: Bitcoin mengambil langkah besar lainnya setelah perusahaan kendaraan listrik miliarder Elon Musk, Tesla Inc , mengungkapkan telah membeli USD1,5 miliar mata uang kripto dan akan segera menerimanya sebagai bentuk pembayaran untuk mobil. Kondisi itu mengirimkan uang kripto melesat lebih tinggi.Pengumuman, tertimbun jauh di dalam laporan tahunan Tesla 2020, mendorong lonjakan 16 persen pada mata uang kripto Bitcoin yang paling banyak dipegang di dunia menjadi lebih dari USD43 ribu. Pada harga saat ini 0,88 bitcoin akan cukup untuk membeli Tesla Model toia level pemula.Mengutip Antara, Selasa, 9 Februari 2021, investor mengantisipasi perusahaan lain akan segera bergabung dengan daftar perusahaan yang berinvestasi atau memegang bitcoin termasuk BlackRock Inc, manajer aset terbesar dunia, sera perusahaan pembayaran Square dan PayPal.Elon Musk telah menjungkirbalikkan Wall Street selama setahun terakhir dan secara singkat menjadi orang terkaya di dunia ketika saham Tesla melonjak hampir 500 persen menjadi perusahaan AS paling berharga kelima, meninggalkan perusahaan dan investor yang ingin mengikuti jejaknya."Jika ada orang yang lebih rendah yang membuat keputusan untuk menempatkan sebagian dari neraca mereka di Bitcoin, saya tidak berpikir itu akan dianggap serius. Tapi ketika orang terkaya di dunia melakukannya, semua orang harus melihatnya lagi," kata Anggota Pengelola Great Hill Capital LLC Thomas Hayes, di New York.Berita tersebut memicu perdagangan besar-besaran dalam mata uang kripto dan menyebabkan bursa seperti Coinbase, Gemini, Binance mengalami masalah teknis. Kondisi itu juga menghasilkan diskusi di Reddit.Sebagai pendukung mata uang kripto yang terkenal, Elon Musk secara teratur mempertimbangkan hiruk-pikuk investasi ritel bulan lalu, juga menaikkan harga dogecoin mata uang digital berbasis meme dan saham rantai permainan video AS GameStop.Para ahli mengatakan mereka tidak akan terkejut dengan pengawasan lebih ketat dari regulator mengingat masa lalu Elon Musk yang tidak mulus dengan para pengawas.Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) beberapa kali berdebat dengan Elon Musk dan Tesla mengenai penggunaan Twitternya untuk membahas perusahaan, yang pada akhirnya mengakibatkan dia keluar dari jabatannya sebagai ketua perusahaan dan denda sebesar USD20 juta untuk Elon Musk dan Tesla."Kita berbicara tentang seorang miliarder dengan salah satu perusahaan paling berharga dalam sejarah dunia yang tampaknya berhasil lolos dari SEC sebelumnya,” kata Tyler Gellasch, ketua Healthy Markets Association di Washington dan mantan pejabat SEC.Tesla mengatakan dalam laporannya, keputusan untuk memindahkan hampir delapan persen dari cadangannya ke bitcoin adalah bagian dari kebijakan investasinya yang luas sebagai perusahaan yang bertujuan untuk mendiversifikasi dan memaksimalkan pengembalian uang tunai, termasuk memegang emas."Kami berharap untuk mulai menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran untuk produk kami dalam waktu dekat, tunduk pada undang-undang yang berlaku dan awalnya secara terbatas, yang mungkin kami likuidasi setelah diterima," kata perusahaan itu.(ABD)