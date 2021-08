Gedung Putih Minta OPEC-Sekutu Tingkatkan Produksi Minyak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Gedung Putih menyerukan OPEC dan sekutu penghasil minyaknya untuk meningkatkan produksi dalam upaya memerangi kenaikan harga bensin. Hal itu dirasa Amerika Serikat (AS) diperlukan di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan inflasi dapat menggagalkan pemulihan ekonomi usai diterjang covid-19. Pejabat administrasi Presiden Joe Biden berbicara dengan perwakilan dari pemimpin de facto OPEC Arab Saudi minggu ini, serta dengan perwakilan dari Uni Emirat Arab dan anggota OPEC+ lainnya.Gedung Putih mengatakan perjanjian di Juli untuk meningkatkan produksi sebesar 400 ribu barel per hari setiap bulan mulai Agustus dan berlanjut hingga 2022 tidak cukup selama momen kritis dalam pemulihan global."Kami terlibat dengan anggota OPEC+ yang relevan tentang pentingnya pasar yang kompetitif dalam menetapkan harga. Pasar energi yang kompetitif memastikan pasokan energi yang andal dan stabil, dan OPEC+ harus berbuat lebih banyak untuk mendukung pemulihan," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dilansir dari CNBC International, Kamis, 12 Agustus 2021.Harga gas telah naik tahun ini karena permintaan untuk produk minyak bumi kembali. Rata-rata nasional untuk satu galon gas mencapai USD3,186 pada Selasa waktu setempat, menurut AAA, naik dari USD3,143 sebulan yang lalu. Selama tahun lalu, harga naik lebih dari USD1. Pada Mei, rata-rata nasional melewati angka USD3 untuk pertama kalinya sejak 2014."Presiden menyadari bahwa harga gas dapat menekan anggaran keluarga. Dia ingin pemerintahannya menggunakan alat apapun yang dimilikinya untuk membantu mengatasi biaya gas, untuk membantu menurunkan harga,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih.Lonjakan harga gas terjadi di tengah kebangkitan harga minyak. Pada April 2020, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS, turun ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam catatan karena pandemi melemahkan permintaan untuk produk minyak bumi.OPEC+ membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada April 2020 untuk menghapus hampir 10 juta barel per hari dari pasar dalam upaya mendukung harga, sementara produsen AS juga mengurangi produksi.Pemotongan pasokan ini, ditambah dengan pemulihan permintaan, telah mendorong WTI kembali di atas USD70 per barel, meskipun kontrak telah sedikit mundur dari level itu dalam beberapa sesi terakhir.(ABD)