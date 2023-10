Permintaan Masih Tinggi, Minyak Dunia Kembali Naik

baca juga: Harga Minyak Dunia Memanas Lagi



Data inflasi dan suku bunga The Fed

Texas: Harga minyak dunia naik tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga minyak dunia berusaha menguat dengan adanya kenaikan permintaan minyak dunia pada tahun ini.Dikutip dari Investing.com, Jumat 13 Oktober 2023, harga minyak dunia Brent stagnan dengan berada pada level USD86,38 per barel. Sementara itu minyak dunia WTI naik 0,65 persen dengan berada pada level USD83,47 per barel.IEA sedikit menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak pada tahun 2023 menjadi 2,3 juta barel per hari (bph), naik dari pertumbuhan 2,2 juta barel per hari yang diperkirakan dalam laporan bulan September.Namun, badan tersebut menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan untuk tahun 2024 sekitar 100.000 barel per hari, karena ekspektasi perlambatan ekonomi dan efisiensi energi yang membebani konsumsi minyak.IEA memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak tahun depan sebesar 900.000 barel per hari, turun dari kenaikan 990.000 barel per hari yang diperkirakan dalam laporan bulan lalu.Rilis dari data inflasi menunjukkan bahwa The Fed perlu menaikan suku bunga lagi untuk meredam inflasi. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS Consumer Price Index (CPI) bulan September menunjukkan kenaikan 0,4 persen pada basis bulan ke bulan, dan 3,7 persen dari tahun lalu,Angka tersebut lebih tinggi dari kenaikan masing-masing 0,3 persen dan 3,6 persen, yang diantisipasi oleh para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones.Laporan hari Kamis ini muncul sehari setelah rilis data harga grosir yang lebih baik dari perkiraan dan dapat menjadi masukan bagi keputusan kebijakan moneter berikutnya. Data ini menjadi masukan bank sentral akan menaikkan suku bunga lebih tinggi atau tidak.