Dolar AS Tersungkur di Perdagangan Asia

Singapura: Mata uang dolar AS tersungkur pada perdagangan Asia Senin pagi, menyusul pelonggaran pembatasan kegiatan di Shanghai, Tiongkok.Pasar saham berjangka AS melambung tajam di awal perdagangan Asia dan menarik dolar Australia dan Selandia Baru yang sensitif terhadap risiko.Mengutip Antara, Senin, 23 Mei 2022, Aussie terakhir naik 0,4 persen pada USD0,7080 dan telah terangkat 3,8 persen dalam satu setengah minggu. Kiwi naik 0,6 persen menjadi USD0,6450 , tertinggi dalam tiga minggu."Ini awal yang cukup positif untuk minggu ini," kata kepala strategi valuta asing National Australia Bank, Ray Attrill.Euro dan yen naik, dengan yen menguat 0,1 persen menjadi 127,83 per dolar dan euro naik 0,2 persen pada 1,0586 dolar menyusul kenaikan 1,5 persen minggu lalu terhadap dolar.Indeks dolar AS turun 0,1 persen menjadi 102,790, sekitar dua persen di bawah level tertinggi dua dekade di 105,010 yang dibuat pada awal Mei."Dolar mungkin mencapai puncaknya, mengingat ketahanan Eropa terhadap guncangan energi dan potensi pelonggaran penguncian di China," kata ahli strategi Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso.Adapun Yuan mengalami minggu terbaiknya sejak akhir 2020 pekan lalu dan menguat menjadi 6,6861 per dolar dalam perdagangan di luar negeri pada Senin pagi.Dolar Kanada naik untuk minggu ketiga berturut-turut minggu lalu dan sedikit lebih tinggi pada 1,2814 dolar Kanada per dolar AS pada awal Senin.Sterling melompat hampir dua persen minggu lalu didukung data ritel yang lebih kuat dari perkiraan dan pemikiran ulang pasar yang lebih luas tentang apakah bank sentral global benar-benar tertinggal jauh di belakang Federal Reserve. Sterling terakhir naik 0,3 persen pada 1,2527 dolar.