Saham AS Berakhir Bervariasi, Ini Penyebabnya

Pergerakan saham Wall Street

(ANN)

New York: Wall Street ditutup hampir tidak berubah pada hari Jumat, setelah terombang-ambing antara keuntungan dan kerugian yang moderat.Gerak saham-saham bursa Amerika Serikat itu terpengaruhi oleh pendapatan bank yang beragam mengimbangi berita inflasi yang lebih rendah dari perkiraan.Melansir Investing.com, Sabtu, 13 Januari 2024, indeks Dow Jones Industrial Average turun 118,04 poin, atau 0,31 persen menjadi 37.592,98. S&P 500 naik 3,59 poin, atau 0,08 persen pada 4.783,83 dan Nasdaq Composite naik 2,58 poin, atau 0,02 persen menjadi 14.972,76.Untuk minggu ini, Dow naik 0,34 persen, S&P 500 naik 1,84 persen dan Nasdaq naik 3,09 persen.Kenaikan untuk S&P adalah kenaikan persentase mingguan terbesar sejak pertengahan Desember dan untuk Nasdaq, terbesar sejak awal November.Bank of America turun 1,06 persen setelah laba kuartal keempatnya menyusut karena pemberi pinjaman mengambil USD3,7 miliar dalam biaya sekali pakai.Namun Citigroup naik 1,04 persen setelah melaporkan kerugian kuartal keempat sebesar USD1,8 miliar dan mengatakan akan ada pemutusan hubungan kerja lebih lanjut.JPMorgan Chase (NYSE: JPM) turun tipis 0,73 persen setelah melaporkan laba tahunan terbaiknya dan memperkirakan pendapatan bunga yang lebih tinggi dari perkiraan untuk tahun 2024.Indeks S&P 500 Banks berakhir turun 1,26 persen setelah turun sebanyak 1,7 persen.Indeks Dow turun, sebagian besar disebabkan oleh penurunan 3,37 persen pada UnitedHealth (NYSE: UNH) setelah perusahaan melaporkan biaya medis yang lebih tinggi dari perkiraan, yang menyumbang sekitar 120 poin tekanan penurunan pada indeks.Delta Air Lines (NYSE:DAL) anjlok 8,97 persen setelah maskapai ini menurunkan proyeksi laba tahunannya.Tesla (NASDAQ:TSLA) turun 3,67 persen setelah memangkas harga beberapa model baru di Tiongkokk dan berencana untuk menghentikan sebagian besar produksi mobil di pabriknya di dekat Berlin.Adapun, volume di bursa AS mencapai 10,57 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,06 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.