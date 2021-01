Investor Cermati Kebijakan Biden, Dolar AS Sentuh Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

London: Dolar Amerika Serikat (USD) menguat untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), mencapai level tertinggi empat minggu. Penguatan terjadi ketika penghindaran risiko melanda pasar uang, menjatuhkan dolar Australia dan pound Inggris lebih rendah.Mengutip Antara, Selasa, 19 Januari 2021, dengan pasar AS tutup untuk liburan pada Senin waktu setempat dan Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden AS berikutnya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Mata uang-mata uang utama tetap dalam kisaran sempit, mengawasi dengan cermat sikap pemerintah baru terhadap mata uang tersebut.Menurut Wall Street Journal Presiden Donald Trump yang akan segera habis masa jabatannya secara terbuka mencerca kekuatan dolar selama bertahun-tahun, tetapi Janet Yellen, pilihan Biden untuk mengambil alih Departemen Keuangan AS, diperkirakan membuat jelas bahwa Amerika Serikat tidak mencari dolar yang lebih lemah.Selain itu, rencana Biden untuk paket stimulus USD1,9 triliun telah memicu kenaikan imbal hasil surat utang Pemerintah AS dan membalikkan penurunan nilai dolar di akhir tahun lalu. Indeks dolar naik ke level tertinggi satu bulan dan terakhir diperdagangkan di 90,94, level tertinggi sejak 21 Desember."Saya memperkirakan perbedaan dalam stimulus fiskal menjadi kekuatan pendorong untuk kinerja relatif mata uang tahun ini karena terkait langsung dengan cerita pemulihan ekonomi," kata Ahli Strategi Investasi Northern Trust Asset Management Wouter Sturkenboom.Setelah aksi jual dolar tahun lalu, minggu-minggu pembukaan 2021 telah melihat pembalikan nasib dengan indeks dolar naik hampir dua persen sepanjang tahun ini berkat kenaikan imbal hasil obligasi AS, meskipun analis tetap waspada tentang prospek jangka pendek."Sejarah menunjukkan pola musiman kuat yang menunjukkan potensi kekuatan jangka pendek lebih lanjut, tetapi bias musiman ini mungkin terbukti kurang kuat tahun ini mengingat latar belakang makro yang luas tetap konsisten dengan optimisme dan dukungan berkelanjutan untuk aset-aset berisiko," kata ahli strategi MUFG dalam catatan mingguan.Kenaikan dolar mungkin juga mendapat dukungan dari sumber yang tidak terduga. Posisi mingguan di pasar mata uang menunjukkan bahwa hedge fund telah menumpuk posisi jangka pendek bersih dolar secara masif sebesar USD34,04 miliar dalam pekan yang berakhir 12 Januari, posisi jangka pendek terbesar sejak Mei 2011.Posisi besar seperti itu menunjukkan bahwa pedagang akan relatif lebih cenderung untuk mengurangi posisi mereka daripada menambah taruhan yang sudah besar. Pasar derivatif juga menunjukkan kekuatan dolar dalam jangka pendek.Euro merosot ke level terendah enam minggu di 1,2054 dolar. Antipodean melemah dengan Aussie mencapai terendah satu minggu di 0,7659 dolar dan kiwi (dolar Selandia Baru) di level terendah tiga minggu 0,7097 dolar AS. Data ekonomi Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan memicu pelemahan lebih lanjut di antara mata uang berisiko.Suasana memburuk setelah data Jumat, 15 Januari menunjukkan penjualan ritel AS turun untuk bulan ketiga berturut-turut pada Desember, memicu kekhawatiran bahwa pemulihan mengalami masalah ketika otoritas kesehatan memperingatkan bahwa gelombang terburuk baru covid-19 mungkin belum datang.Eropa juga menghadapi kasus covid-19 yang melonjak, dan Pemerintah Italia yang harus bertahan dari pemungutan suara penting di parlemen pada Senin dan Selasa untuk tetap berkuasa juga membuat beberapa pedagang gelisah.(ABD)