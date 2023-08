Wall Street Ambruk di Tengah Penantian Data Inflasi AS

Bursa saham Eropa perkasa

(HUS)

New York: Indeks pasar saham Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menjelang dirilisnya data inflasi Amerika Serikat (AS).Melansir Investing.com, Kamis, 10 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 191,13 poin atau sekitar 0,54 persen menjadi 35.123,36. Indeks S&P 500 melemah 31,67 poin atau sekitar 0,70 persen menjadi 4.467,71. Indeks komposit Nasdaq merosot 165,93 poin atau sekitar 1,2 persen menjadi 13.718,40.Sementara, saham sektor perbankan meneruskan pelemahan dari sesi sebelumnya. Saham Bank of America dan Wells Fargo masing-masing melorot 0,8 persen dan 1,3 persen.Empat dari 11 sektor utama meningkat, dengan indeks sektor energi melonjak 1,22 persen dipicu peningkatan harga minyak dunia.Angka inflasi AS Juli diperkirakan hanya sedikit bertumbuh dari tahun lalu. Sedangkan dari Juni, angka indeks diperkirakan hanya meningkat 0,2 persen.Saham perusahaan teknologi yang sensitif terhadap suku bunga seperti Nvidia, Apple, dan Tesla turun antara 0,8 persen sampai 4,8 persen.Harga emas berjangka di Comex New York Mercantile Exchange stabil jelang dirilisnya data inflasi AS. Harga emas untuk pengiriman September 2023 tetap USD1.958,50 per ons.Nilai tukar dolar AS minim perubahan dari sesi sebelumnya dengan indeks dolar AS hanya turun 0,05 persen menjadi 102,48.Di sisi lain, bursa saham Eropa menguat pada Rabu (Kamis pagi WIB), dengan indeks STOXX 600 Eropa naik 0,4 persen. Ini didorong oleh peningkatan saham di sektor energi.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, naik 59,88 poin atau sekitar 0,80 persen menjadi 7.587,30. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, meningkat 77,65 poin atau sekitar 0,49 persen menjadi 15.852,58.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, menguat 52,60 poin atau sekitar 0,57 persen menjadi 9.354,40. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Perancis, menanjak 52,57 poin atau sekitar 0,72 persen menjadi 7.322,04.Di sisi lain, nilai tukar poundsterling melemah 0,1 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2737 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound melemah 0,3 persen menjadi 1,1598 euro per pound.