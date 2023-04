Wall Street Masih Galau Tentukan Arah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Fokus investor

(SAW)

New York: Bursa saham Wall Street di Amerika Serikat (AS) masih belum bergerak naik pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham Wall Street belum menandakan sinyal kenaikan atau reli setelah investor masih tunggu kenaikan suku bunga The Fed.S&P 500 naik sebesar 0,09 persen ke level 4.137. Nasdaq turun sebesar 0,29 persen ke level 12.037. Kemudian Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,20 persen ke level 33.875.Beberapa saham yang mengalami kenaikan yakni First Republic sebesar 12,202 persen, Albemaria Corp naik 5,87 persen dan Medtronic PLc sebesar 4,6 persen. Zoom Video naik 2,84 persen, Ebay naik 1,74 persen, dan Algin Technology naik 2,23 persen.Kemudian ada Caterpillar Inc naik 1,43 persen, Chevron Corp naik 1,39 persen serta Nike Inc naik 1,243 persen. Kenaikan saham-saham itu melawan efek kejatuhan saham JD.com, PDD Holding, Intel Corp, serta Microsoft Corp.Pelaku pasar terfokus pada sejumlah pejabat Fed yang berbicara pada akhir pekan menjelang pertemuan bank sentral awal bulan depan, ketika investor secara luas memperkirakan kenaikan 25 basis poin pada Mei 2023.Presiden Fed Dallas Lorie Logan menilai tindakan Fed telah membuat kemajuan yang cukup dalam memerangi inflasi berdasarkan tiga penanda, termasuk perbaikan lebih lanjut dan berkelanjutan dalam pengukuran inflasi.Biaya penjaminan paparan surat utang negara AS naik ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade karena investor resah tentang negosiasi di Washington untuk menaikkan plafon utang pemerintah AS.