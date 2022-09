Pantas Dolar AS Terus Merekah, Ternyata...

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) meningkat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena pelaku pasar bersiap untuk keputusan penting dari Federal Reserve . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,44 persen menjadi 110,2150.Mengutip Xinhua, Rabu, 21 September 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD0,9972 dibandingkan dengan USD1,0014 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,1370 dibandingkan dengan USD1,1420 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6692 dibandingkan dengan USD0,6714.Sedangkan dolar AS dibeli 143,66 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 143,25 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9640 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9655 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3364 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3269 dolar Kanada.Reaksi pasar di atas muncul karena para pedagang memperhatikan The Fed. Pasar memperkirakan bank sentral AS menaikkan suku bunga setidaknya 75 basis poin ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena Wall Street bersiap untuk pengumuman suku bunga Federal Reserve. Ketua The Fed Jerome Powell tetap berkomitmen memerangi lonjakan inflasi karena berdampak terhadap perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average merugi 313,45 poin atau 1,01 persen menjadi 30.706,23. Indeks S&P 500 turun 43,96 poin atau 1,13 persen menjadi 3.855,93. Lalu indeks Komposit Nasdaq turun 109,97 poin, atau 0,95 persen, menjadi 11.425,05.Semua 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir merah, dengan real estat dan material masing-masing turun 2,57 persen dan 1,9 persen, memimpin kerugian. Investor menilai seberapa tinggi The Fed akan menaikkan suku bunga ketika menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat.