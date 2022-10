Harga Dolar AS Menguat, Kilau Emas Meredup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), berbalik melemah karena aksi ambil untung dari kenaikan selama tiga sesi berturut-turut dan tertekan oleh dolar yang rebound dari pelemahan baru-baru ini saat investor memandang sikap agresif Federal Reserve AS pada suku bunga kemungkinan tidak berubah.Dikutip dari Antara, Kamis, 6 Oktober 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD9,70, atau 0,56 persen, menjadi USD1.720,80 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.736,60 per ounce dan terendah sesi di USD1.708 per ounce.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya menguat 0,91 persen menjadi 111,0740, menyusul penurunan 1,5 persen di sesi sebelumnya, merupakan penurunan persentase harian terbesar sejak Maret 2020. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga mengurangi daya tarik emas.Emas berada di bawah tekanan tambahan karena data ekonomi yang dirilis pada Rabu, 5 Oktober 2022 positif. Laporan ketenagakerjaan Automated Data Processing Inc. menunjukkan bahwa sektor swasta AS menambahkan 208 ribu pekerjaan pada September, lebih baik dari perkiraan median 200 ribu oleh para ekonom.Indeks Manajer Pembelian (PMI) jasa-jasa AS dari Global S&P berada di 49,3 persen pada September, naik dari perkiraan akhir Agustus di 43,7. Namun demikian, indeks PMI Jasa-jasa dari Institute for Supply Management's (ISM) berada di 56,7 persen pada September, turun sedikit dari 56,9 persen pada Agustus. Investor sekarang sedang menunggu laporan pekerjaan September pada Jumat, 7 Oktober 2022.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 55,5 sen atau 2,63 persen, menjadi USD20,544 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD19,1 atau 2,05 persen, menjadi USD914,60 per ounce.