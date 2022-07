Meskipun Alami Resesi, Data Ekonomi AS Masih Kuat

baca juga: Wall Street Ditutup Naik Tajam Meskipun Data PDB AS Negatif

Jakarta: Ekonomi Amerika Serikat (AS) menyusut untuk kuartal kedua berturut-turut, memenuhi definisi buku teks tentang resesi, tetapi pasar kerja dan data ekonomi lainnya tetap sehat.Produk Domestik Bruto (PDB) AS , yang mengacu pada nilai semua barang dan jasa yang diproduksi Amerika Serikat (AS), menyusut 0,9 persen pada tingkat tahunan di kuartal April-Juni, setelah terjadi penurunan 1,6 persen pada kuartal lalu.Dua penurunan PDB berturut-turut memenuhi definisi teknis resesi, meskipun para ekonom mengatakan ada sejumlah kriteria lain yang perlu dipertimbangkan. Banyak sektor dan perusahaan bernasib sangat baik, dan beberapa ekonom mengatakan ini juga harus dipertimbangkan.Penurunan PDB terjadi di tengah latar belakang lonjakan inflasi dan upaya Federal Reserve AS, sejauh ini tidak membuahkan hasil, untuk mengendalikannya dengan kenaikan suku bunga terbesar dalam beberapa dekade."Ada terlalu banyak indikasi, langkah anti-inflasi Fed ini mempersiapkan kita untuk pendaratan ekonomi yang sulit pada akhir tahun," ujar rekan senior di American Enterprise Institute Desmond Lachman, dikutip dari Antara, Jumat, 29 Juli 2022."Sentimen konsumen mendekati rekor terendah karena inflasi mengikis upah. Pasar perumahan runtuh karena suku bunga KPR naik dua kali lipat. Eksportir AS menghadapi tantangan kuat sebagai akibat dari dolar yang kuat dan masalah ekonomi di beberapa tempat di seluruh dunia," kata Lachman yang juga mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF).Risiko hard landing seharusnya menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah The Fed menginjak rem terlalu keras dalam upaya untuk menahan inflasi yang meningkat pesat.Direktur Pelaksana Strategi Investasi untuk E-Trade Mike Lowengart mengatakan, bacaan hari ini hanya menambah bahan bakar ke api yang dihadapi atau memasuki resesi."Meskipun tentu saja di sisi negatif dari perkiraan, perlu diingat penurunan 1,0 persen relatif kecil dan mendukung gagasan lingkungan resesi akan ringan," kata Lowengart, seperti dikutip CNBC.Di sisi lain, sebagian besar perekonomian berjalan dengan baik -setidaknya saat ini. Tingkat pengangguran mendekati rekor terendah 3,6 persen, dan pengusaha telah menambahkan 2,7 juta pekerjaan baru sepanjang tahun ini.Biro Riset Ekonomi Nasional nirlaba menekankan lebih dari sekadar PDB menentukan apakah ada penurunan ekonomi. Itu termasuk pengangguran dan belanja konsumen, yang keduanya tetap kuat selama enam bulan terakhir.Tetapi jika ekonom setuju pada satu hal, ekonomi berada di tengah banyak ketidakpastian. Inflasi berada pada level tertinggi 40 tahun sebesar 9,1 persen, dengan The Fed secara agresif menaikkan suku bunga sambil berusaha untuk tidak memicu resesi."Tentu saja, risiko resesi telah meningkat, tetapi pola pengangguran di masa depan akan sangat penting, Bagi The Fed, masalahnya adalah inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Mereka membutuhkan bukti nyata itu melambat. Rilis PDB sangat masuk akal sesuai dengan harapan," kata Rekan Senior Brookings Institution Barry Bosworth.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,03 persen, setelah naik pada hari sebelumnya. Nasdaq yang padat teknologi meningkat 1,08 persen dalam dua hari kemenangan beruntun.Investor terus mengamati longsoran pekan laporan laba kuartal kedua. Etsy dan Honeywell melaporkan laba yang solid, keduanya meningkatkan harga saham mereka. Ford Motors mengalahkan perkiraan untuk keuntungan dan pendapatan. Sebaliknya, saham Meta Platforms (Facebook) turun setelah labanya kurang bersinar.