Dirundung Ketegangan Perdagangan, Biden-Ursula Malah Kongkalikong soal Mineral

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Dukung Ukraina, 'gencet' Rusia

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*

(HUS)

Washington: Di tengah gesekan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), Presiden AS Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sepakat kedua belah pihak akan meluncurkan pembicaraan tentang mineral penting yang digunakan untuk kendaraan listrik Dikutip dari Antara, Sabtu, 11 Maret 2023, Biden dan Ursula bertemu di Gedung Putih dengan latar belakang keluhan Eropa bahwa subsidi energi bersih dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS dan lainnya akan mengalihkan investasi dari Eropa dan merugikan ekonomi mereka. Perang di Ukraina juga menjadi agenda utama.IRA, jelas Biden, merupakan undang-undang senilai USD430 miliar yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk buatan AS yang ditujukan untuk mengatasi krisis iklim dan mempromosikan energi terbarukan, sehingga telah memicu kemarahan Eropa. Pejabat UE mengatakan, sekutu harus tetap bersatu dan membentuk front bersama melawan ancaman yang lebih besar dari Tiongkok.Pemerintahan Biden telah berusaha untuk mengatasi masalah Eropa sambil tetap berpegang pada prinsip inti undang-undang tersebut, yang mewakili kemenangan politik domestik besar bagi Biden setelah pengesahannya.Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka, kedua pemimpin mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk segera memulai negosiasi mengenai perjanjian mineral penting untuk memastikan bahwa mineral yang diekstraksi atau diproses di UE akan dihitung untuk kredit pajak kendaraan bersih berdasarkan undang-undang IRA."Perjanjian semacam ini akan memajukan tujuan bersama kami untuk meningkatkan produksi dan pemrosesan mineral kami dan memperluas akses ke sumber mineral penting yang berkelanjutan, terpercaya, dan bebas dari penyalahgunaan tenaga kerja," kata mereka dalam pernyataan tersebut."Kerja sama juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan strategis yang tidak diinginkan dalam rantai pasokan ini, dan untuk memastikan bahwa mereka terdiversifikasi dan dikembangkan dengan mitra terpercaya."Berbicara di Ruang Oval pada awal pertemuan, baik Biden maupun Ursula menggarisbawahi kekuatan kemitraan mereka. Mereka juga terus mendukung Ukraina serta meminta pertanggungjawaban Rusia atas invasinya."Kami bukan hanya mitra, Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah teman baik," kata von der Leyen, menyoroti dukungan AS untuk Eropa dalam menemukan pasokan energi alternatif sehingga anggota UE dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan Rusia."Kami mendukung keamanan energi Eropa. Dan pada saat yang sama, kami mendorong investasi baru untuk menciptakan industri dan pekerjaan energi bersih, dan memastikan kami memiliki rantai pasokan yang tersedia untuk kedua benua kami," tutur Biden.Komisi Eropa bulan lalu mempresentasikan Rencana Industri Green Deal sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang IRA AS, dengan peningkatan bantuan negara untuk membantu Eropa bersaing sebagai pusat manufaktur untuk produk teknologi bersih.Biden mengatakan, gagasan untuk mendorong investasi dan mengamankan rantai pasokan mendukung kedua langkah tersebut.Jake Colvin, presiden Dewan Perdagangan Luar Negeri Nasional, sebuah kelompok lobi perusahaan, mendesak Gedung Putih untuk meningkatkan kekhawatiran industri AS tentang apa yang disebutnya sebagai agenda kedaulatan digital diskriminatif yang ditujukan untuk merongrong perusahaan AS."Lapangan permainan trans atlantik yang setara sangat penting tetapi itu harus berjalan dua arah, katanya. Gedung Putih perlu meningkatkan dan menggarisbawahi perlunya perusahaan-perusahaan Amerika diatur dengan cara yang sama seperti rekan-rekan Eropa mereka ketika beroperasi di sisi lain Atlantik," ucap dia.