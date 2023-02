Data Ekonomi Paman Sam Bikin Dolar AS Melambung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indeks dolar AS rebound

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) mempertahankan kenaikan moderat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), didukung oleh serangkaian data ekonomi AS yang kuat, tetapi greenback turun terhadap poundsterling Inggris.Aktivitas bisnis di AS pada Februari secara tak terduga melonjak ke level tertinggi delapan bulan, meningkat menjadi 50,2 dari pembacaan akhir 46,8 pada Januari, menurut sebuah survei. Pembacaan PMI (Indeks Manajer Pembelian) di atas 50 mengindikasikan ekspansi, sementara pembacaan di bawahnya menandakan kontraksi.Data ini mengikuti data yang kuat baru-baru ini pada penjualan ritel, pasar tenaga kerja dan produksi manufaktur, menunjukkan momentum yang solid dalam perekonomian di awal tahun."Rilis PMI hari ini menunjukkan sebagian besar ekonomi AS masih terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan, terutama sektor jasa, tetapi pasar perumahan masih ditantang yang dibuktikan dengan penurunan mengejutkan penjualan rumah yang telah ada (existing home)," kata Ahli Strategi Makro di Wells Fargo Securities di London Erik Nelson dikutip dari Antara, Rabu, 22 Februari 2023.Nelson mencatat dikotomi antara indikator utama dari ekonomi AS, menunjukkan resesi masih membayangi dan indikator menunjukkan permintaan yang masih solid. Ini kemungkinan akan membuat Fed berhati-hati dan meningkatkan standar kenaikan suku bunga yang lebih agresif, menurut Nelson."Kecepatan pengetatan Fed yang terukur akan membatasi kenaikan dolar untuk saat ini, karena ECB dan bank sentral lainnya sedikit mengejar ketinggalan, dengan arah jangka menengah untuk dolar cenderung lebih bergantung pada jalur pertumbuhan relatif," katanya.Mata uang euro turun 0,34 persen menjadi 1,0648 dolar AS, memperpanjang penurunan setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur zona euro memburuk, meskipun kerugian terbatas setelah rebound di sektor jasa yang lebih sensitif terhadap inflasi.Poundsterling Inggris memperpanjang kenaikan terhadap greenback, naik 0,56 persen menjadi 1,2106 dolar AS setelah data menunjukkan kenaikan tak terduga dalam aktivitas bisnis Inggris, menunjukkan risiko resesi yang lebih kecil.Indeks dolar AS, yang melacak mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, berada di 104,16, atau naik 0,25 persen, rebound dari penurunan awal hingga mendekati level tertinggi hari ini di 104,26."Kami melihat konsumen di seluruh dunia kurang sensitif terhadap suku bunga daripada yang diantisipasi," kata Adam Button, Kepala Analis Mata Uang di ForexLive di Toronto."Ada potensi skenario mimpi yang sedang berlangsung dimana inflasi turun perlahan, dan konsumen tetap kuat. Hampir bodoh menguraikan skenario seperti itu, tetapi sejauh ini, Anda tidak dapat membuat awal yang lebih baik untuk 2023," katanya lagi.