Harga Emas Dunia Anjlok, Jadi Berapa?

baca juga: Yah! Kilau Emas Kembali Redup

Kenaikan suku bunga





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Emas dunia anjlok pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia bergerak pada level USD1.824 hingga USD1.824 per ounce. Harga emas dunia masih melemah karena sikap agresif dari The Fed untuk menekan inflasi. Harga emas dunia turun 0,06 persen atau 1,05 poin ke level USD1.824 per ounce pada pembukaan perdagangan Kamis, 23 Februari 2023.Data PMI AS juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari yang diperkirakan untuk Februari. Setiap tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi AS memberi The Fed lebih banyak ruang untuk terus menaikkan suku bunga, yang telah diisyaratkan oleh bank tersebut untuk dilakukan dalam waktu dekat.Pejabat Fed, seperti Loretta Mester dan Bullard menganjurkan kenaikan poin 50 basis. Bullard bahkan menilai ekonomi AS bisa tetap tinggi meski terjadi turbulensi yang disebabkan kenaikan suku bunga. Terlepas dari sifat hawkish Fed, tanda-tanda menunjukkan skenario tidak ada pendaratan yang seharusnya memberi kenyamanan bagi investor."Selain itu, ada tanda-tanda peringatan bahwa Fed semakin agresif dalam melawan inflasi. Memang benar tidak ada upaya dalam beberapa menit untuk menandai kemungkinan untuk kembali ke laju kenaikan 50 poin,” kata Kepala Kebijakan Global dan Strategi Bank Sentral di Evercore ISI Krishna Guha.