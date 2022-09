Harga Minyak Dunia Makin Susut, Dibanderol USD76/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia terpantau turun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD) . Selain itu, para pedagang juga terus memantau dampak dari keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga karena bisa berdampak terhadap permintaan.Mengutip Xinhua, Selasa, 27 September 2022, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November turun USD2,03 atau 2,6 persen menjadi USD76,71 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun USD2,09 atau 2,4 persen menjadi USD84,06 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan di atas terjadi karena momentum kenaikan dolar AS berlanjut setelah Federal Reserve memberlakukan kenaikan suku bunga tiga perempat poin ketiga berturut-turut minggu lalu dan mengisyaratkan jalur yang lebih hawkish ke depan.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,81 persen menjadi 114,1030 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat, menyusul lonjakan 1,65 persen di sesi sebelumnya. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.