Saham Perusahaan Tiongkok di AS Raup Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

New York: Saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat (AS) sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat.Melansir Xinhua, Jumat, 26 Agustus 2022, sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan beratnya dalam indeks S&P AS Listed China 50, mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Saham Pinduoduo dan JD.com masing-masing melonjak 12,44 persen dan 9,2 persen, memimpin kenaikan di 10 saham teratas. Sementara saham BeiGene tergelincir 0,15 persen, satu-satunya penurunan dalam indeks.Saham AS naik pada Kamis karena Wall Street menantikan pidato kunci oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 322,55 poin atau 0,98 persen menjadi 33.291,78. Indeks S&P 500 naik 58,35 poin atau 1,41 persen menjadi 4.199,12. Indeks Komposit Nasdaq naik 207,74 poin atau 1,67 persen menjadi 12.639,27.Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, turun 4,56 persen menjadi 21,78.Sebelumnya, indeks S&P U.S. Listed China 50, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan total kapitalisasi pasar, berada di 2.604,02, menandai kenaikan 1,99 persen untuk bulan-ke-bulan.