AS akan Kaji Tarif Panel Surya Buatan Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Washington: Para pejabat perdagangan Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka akan meluncurkan penyelidikan yang dapat mengakibatkan tarif panel surya yang diimpor dari empat negara Asia Tenggara. Keputusan Departemen Perdagangan AS terkait impor dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja merupakan kemenangan bagi Auxin Solar. Pabrikan panel surya yang berbasis di San Jose, California itu tahun ini meminta penyelidikan, dengan alasan pabrikan Tiongkok mengalihkan produksi ke negara-negara tersebut untuk menghindari pembayaran bea masuk AS selama hampir satu dekade untuk barang-barang panel surya buatan Tiongkok.Petisi Auxin adalah yang terbaru dari serangkaian upaya produsen panel surya AS untuk membendung aliran panel murah Asia yang mereka anggap membuat produk mereka tidak dapat bersaing di pasar.Kelompok perdagangan industri panel surya mengatakan penyelidikan saja akan segera menghambat pengembangan proyek dan membahayakan kemajuan AS dalam mengatasi perubahan iklim.Presiden AS Joe Biden telah menetapkan tujuan untuk menyapih sektor listrik AS dari bahan bakar fosil pada 2035, target yang dapat mendorong tenaga surya untuk memasok hingga 40 persen dari kebutuhan listrik negara atau naik dari tiga persen saat ini."Impor dari empat negara tersebut menyumbang sekitar 80 persen dari panel yang diharapkan akan dipasang di Amerika Serikat tahun ini," demikian menurut asosiasi American Clean Power Association (ACPA)."Keputusan ini secara efektif membekukan pengembangan di industri panel surya AS," kata CEO ACPA Heather Zichal dikutip dari Antara, Selasa, 29 Maret 2022."Terus terang, tindakan Departemen Perdagangan untuk memulai penyelidikan ini adalah bencana bagi industri kami," jelas dia.Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan departemen itu akan melakukan penyelidikan terbuka dan transparan."Penyelidikan ini hanyalah langkah pertama -belum ada penentuan dengan satu atau lain cara tentang manfaatnya, dan tidak ada tugas tambahan yang akan dikenakan saat ini," kata juru bicara itu.Dalam sebuah memo yang diposting di situs web Departemen Perdagangan pada hari sebelumnya, para pejabat mengatakan Auxin telah memberikan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan panel surya yang beroperasi di empat negara tersebut adalah anak perusahaan dari produsen besar Tiongkok dan bahwa produk yang dibuat di sana akan tunduk pada countervailing dan tarif anti-dumping AS jika dibuat di Tiongkok."Auxin dengan tepat menuduh unsur-unsur yang diperlukan untuk penentuan pengelakan," kata memo itu.Departemen Perdagangan mengatakan akan mengeluarkan penetapan awal dalam waktu 150 hari. Auxin menyambut baik keputusan tersebut."Kami berterima kasih kepada pejabat Perdagangan yang menyadari kebutuhan untuk menyelidiki dumping backdoor yang meluas ini dan bagaimana hal itu terus melukai produsen panel surya Amerika," jelas dia.Kelompok perdagangan tenaga surya AS melobi keras agar Departemen Perdagangan menerima petisi tersebut.Pada Senin, 28 Maret 2022, mereka mengatakan proyek-proyek sekarang akan dipaksa untuk memutuskan apakah mereka dapat bergerak maju mengingat potensi tarif baru yang dapat meningkatkan biaya mereka secara tajam. Panel surya membuat sekitar setengah biaya sistem skala besar.