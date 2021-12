Pandemi Belum Kunjung Usai, Survei: Pelaku Bisnis di Jepang Masih Hati-Hati

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Sebuah survei menunjukkan produsen utama Jepang tetap berhati-hati tentang pertumbuhan ekonomi , dengan sentimen bisnis bergerak datar pada kuartal ini. Kondisi itu terjadi karena kekhawatiran tentang pandemi covid-19 masih ada dan belum terlihat tanda signifikan bakal usai.Mengutip Channel News Asia, Selasa, 14 Desember 2021, di antara produsen non-manufaktur utama terdapat peningkatan kepercayaan tentang ekonomi terbesar ketiga di dunia yang artinya menawarkan secercah harapan. Diharapkan pandemi bisa segera berakhir dan ekonomi tumbuh seperti sedia kala.Survei bisnis Tankan Bank of Japan -jajak pendapat triwulanan terhadap sekitar 10 ribu perusahaan- menunjukkan angka plus 18 untuk produsen utama, tidak berubah dari kuartal sebelumnya dan sedikit lebih rendah dari konsensus pasar plus 19.Sementara itu, di antara non-manufaktur besar, kepercayaan meningkat menjadi plus sembilan dari plus dua pada kuartal sebelumnya, peningkatan keenam berturut-turut. Survei sentimen bisnis jangka pendek melaporkan perbedaan antara persentase perusahaan yang optimistis dan perusahaan yang melihat kondisi tidak menguntungkan.Angka positif berarti lebih banyak perusahaan yang melihat kondisi bisnis sebagai menguntungkan daripada yang menganggapnya tidak menguntungkan. Ini dianggap sebagai indikator terluas tentang bagaimana kinerja Japan Inc.Untuk perusahaan manufaktur menengah, kepercayaan tidak berubah di plus enam, sementara sentimen untuk perusahaan kecil meningkat menjadi minus satu dari minus tiga. Jepang telah melihat wabah virus yang lebih kecil daripada banyak negara, dengan kurang dari 18.400 kematian meskipun menghindari penguncian yang keras.Langkah-langkah merespons virus darurat yang sebagian besar memengaruhi bar dan restoran serta membatasi acara besar diberlakukan di beberapa bagian negara itu selama sebagian besar tahun, tetapi akhirnya dicabut pada Oktober.Untuk mengatasi kekhawatiran atas varian Omicron, Jepang awal bulan ini tiba-tiba meminta maskapai untuk berhenti menerima semua reservasi penerbangan masuk baru selama sebulan, tetapi kemudian melunakkan larangan menyeluruh guna memudahkan warga kembali beraktivitas.