Harga Melesat, Biden Tuntut Perusahaan Penyulingan AS Tempatkan Lebih Banyak Minyak di Pasar

Hampir mencapai puncak

(ABD)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuntut perusahaan penyulingan minyak menjelaskan mengapa mereka tidak menempatkan lebih banyak minyak di pasar . Hal itu meningkatkan tajam retorikanya terhadap industri saat ia menghadapi tekanan akibat kenaikan harga.Biden menulis surat untuk eksekutif di Marathon Petroleum, Valero Energy, dan Exxon Mobil serta mengeluh mereka telah mengurangi penyulingan minyak untuk menambah keuntungan, menurut salinan surat yang dilihat. Seorang pejabat Gedung Putih, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan surat itu juga dikirim ke Phillips 66, Chevron, BP, dan Shell."Pada saat perang, margin keuntungan kilang jauh di atas normal yang diteruskan langsung ke keluarga Amerika tidak dapat diterima," tulis Biden, dilansir dari The Business Times, Sabtu, 18 Juni 2022.Ia menambahkan kurangnya penyulingan mendorong harga gas naik lebih cepat daripada harga minyak. Perusahaan energi AS menikmati keuntungan besar karena invasi Rusia ke Ukraina menambah tekanan pasokan yang mendorong harga minyak mentah di atas USD100 per barel, dan karena permintaan bahan bakar tetap kuat, meskipun harga minyak mencapai rekor tinggi.Kapasitas penyulingan AS memuncak pada April 2020 hanya di bawah 19 juta barel per hari (bph), karena penyulingan menutup beberapa fasilitas yang tidak menguntungkan selama pandemi virus korona. Pada Maret, kapasitas penyulingan adalah 17,9 juta barel per hari, tetapi ada penutupan lain yang diumumkan sejak itu.Penyulingan AS berjalan pada tingkat yang hampir mencapai puncaknya untuk memproses bahan bakar -saat ini dengan kapasitas 94 persen- dan mengatakan hanya sedikit yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi tuntutan Biden."Kilang kami hampir habis," kata Wakil Presiden Perusahaan Strategi dan Keberlanjutan Chevron Bruce Niemeyer, di sela-sela konferensi transisi energi New York, sebelum surat Biden dipublikasikan.Biden mengatakan kurangnya tindakan industri menumpulkan upaya pemerintah untuk mengimbangi dampak invasi Rusia yang kaya minyak ke Ukraina, seperti pelepasan dari cadangan minyak negara dan menambahkan etanol yang lebih murah ke minyak bumi.Sebelumnya, Biden menuduh industri minyak AS, dan Exxon Mobil khususnya, memanfaatkan kekurangan pasokan untuk menggemukkan keuntungan setelah sebuah laporan menunjukkan. Biden sudah mengintensifkan serangan terhadap perusahaan minyak karena harga pompa gas berlomba ke rekor tertinggi di atas USD5 per galon dan inflasi melonjak ke rekor 40 tahun.