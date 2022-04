Risalah: Fed Siap Kecilkan Neraca dan Naikkan Suku Bunga 50 Bps di Pertemuan Mendatang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Risalah kebijakan terbaru menunjukkan Federal Reserve AS dapat mulai mengurangi ukuran neracanya segera setelah Mei, dengan para pejabat mengisyaratkan dukungan mereka untuk batas bulanan USD95 miliar. Langkah itu guna menjaga stabilitas perekonomian termasuk memerangi ledakan inflasi Banyak peserta mencatat mereka lebih suka kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target untuk tingkat suku bunga pada pertemuan Maret, tetapi sejumlah peserta ini menunjukkan bahwa mengingat ketidakpastian di tengah konflik Rusia-Ukraina , mereka menilai bahwa kenaikan 25 basis poin akan sesuai."Banyak peserta mencatat satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target bisa sesuai pada pertemuan mendatang, terutama jika tekanan inflasi tetap tinggi atau intensif," kata risalah, dilansir dari Xinhua, Kamis, 7 April 2022.Ketika bank sentral AS menaikkan suku bunga untuk mendinginkan inflasi yang melonjak, para peserta sepakat bahwa mengurangi ukuran neraca Fed akan memainkan peran penting dalam memperkuat sikap kebijakan moneter."Semua peserta sepakat bahwa inflasi yang tinggi dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat menjamin dimulainya limpasan neraca pada pertemuan mendatang, dengan laju penurunan kepemilikan sekuritas yang lebih cepat daripada selama periode 2017-19," ungkap risalah.Adapun proses itu dapat dimulai pada Mei. Para peserta umumnya sepakat bahwa batas bulanan sekitar USD60 miliar untuk sekuritas treasury dan sekitar USD35 miliar untuk keamanan yang didukung hipotek (MBS) agensi kemungkinan akan sesuai, menurut risalah."Peserta juga secara umum sepakat pembatasan dapat dilakukan secara bertahap selama periode tiga bulan atau sedikit lebih lama jika kondisi pasar memungkinkan," kata risalah.Saat memangkas neraca, The Fed akan mengizinkan tingkat hasil yang dibatasi dari sekuritas yang jatuh tempo untuk bergulir setiap bulan sambil menginvestasikan kembali sisanya. Dari 2017 hingga 2019, The Fed mengurangi neraca pada tingkat puncak USD50 miliar per bulan.Bank sentral AS secara agresif membeli obligasi untuk menciptakan lebih banyak likuiditas di pasar setelah krisis covid-19, dan pembelian berakhir hanya sebulan yang lalu. Sekarang neraca The Fed telah membengkak menjadi hampir USD9 triliun atau lebih dari dua kali lipat dari dua tahun lalu.Pada pertemuan Maret, The Fed menaikkan suku bunga acuan seperempat poin persentase ke kisaran 0,25 persen hingga 0,5 persen dari mendekati nol, menandai kenaikan suku bunga pertama sejak 2018 dan langkah besar untuk keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar yang diberlakukan pada awal pandemi.