Dolar AS Meroket Pascarilis Data Pekerjaan AS yang Menguat

(HUS)

New York: Indeks dolar yang mengukur greenback ( dolar AS ) terhadap enam mata uang utama lainnya mencapai level tertinggi empat minggu pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah data menunjukkan pasar pekerjaan yang kuat. Hal ini mendukung prospek Federal Reserve untuk dapat mempertahankan laju kenaikan suku bunga agresif.Mengutip Antara, Jumat, 6 Januari 2023, ketenagakerjaan swasta meningkat 235 ribu pekerjaan bulan lalu, laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan pada Kamis, 5 Januari 2023, sehari sebelum laporan ketenagakerjaan Desember yang sangat dinantikan pada Jumat. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pekerjaan swasta meningkat 150 ribu.Secara terpisah, jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah tiga bulan minggu lalu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) turun 43 persen pada Desember."Kabar baik (tentang data) adalah berita buruk untuk saham, tetapi berita bagus untuk uang," kata analis pasar senior Convera di Washington, Joe Manimbo."Ekonomi menunjukkan momentum yang mengejutkan pada pergantian tahun menjaga harapan soft landing tetap utuh dan menggarisbawahi prospek suku bunga Fed lebih tinggi yang lebih lama."Dolar naik 0,84 persen terhadap sekeranjang mata uang menjadi 105,07, setelah sebelumnya mencapai 105,27, tertinggi sejak 8 Desember.Data pekerjaan dan upah pemerintah pada Jumat untuk Desember adalah fokus ekonomi utama minggu ini ketika investor mengukur seberapa tinggi bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga dan untuk berapa lama."Data penggajian dan upah sangat penting untuk sikap Fed," kata Lou Brien, ahli strategi pasar DRW Trading di Chicago, meskipun ia mencatat bahwa langkah Fed tidak bergantung pada satu data, dengan setiap rilis mewakili lebih banyak ubin dalam mozaikData pekerjaan Jumat diperkirakan akan menunjukkan bahwa pemberi kerja menambahkan 200 ribu pekerjaan pada Desember, sementara penghasilan rata-rata per jam diprediksi meningkat 0,4 persen untuk peningkatan tahunan sebesar 5,0 persen.Data harga konsumen untuk Desember, yang akan dirilis pada 12 Januari, diharapkan menunjukkan harga utama naik 0,1 persen pada Desember sementara harga inti naik 0,3 persen.Pedagang berjangka dana Fed meningkatkan taruhan mereka pada Kamis, 5 Januari 2023 bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuannya yang berakhir pada 1 Februari. Sekarang dilihat sebagai peluang 42 persen, naik dari 31 persen pada Rabu, 4 Januari 2023 pagi, dengan peningkatan 25 basis poin masih terlihat lebih mungkin.Brien mengatakan itu kemungkinan akan mengambil sesuatu yang luar biasa dalam hal inflasi atau kenaikan upah yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan bagi Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan depan, dengan pejabat Fed sekarang lebih memilih untuk bergerak dengan kenaikan 25 basis poin yang lebih bertahap karena mereka mengevaluasi dampak dari suku bunga lebih tinggi.The Fed memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi 50 basis poin pada Desember, setelah empat kali kenaikan 75 basis poin berturut-turut.Risalah dari pertemuan Fed Desember yang dirilis pada Rabu, 4 Januari 2023 menekankan kebutuhan untuk mempertahankan fleksibilitas dan opsionalitas ketika memindahkan kebijakan ke sikap yang lebih ketat, tetapi juga menyatakan keprihatinan tentang salah persepsi di pasar keuangan bahwa komitmen mereka untuk memerangi inflasi melemah.Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan inflasi adalah hambatan terbesar yang dihadapi ekonomi AS saat ini dan pejabat Federal Reserve AS tetap bertekad untuk menurunkannya kembali ke target 2,0 persen.Pemimpin Fed Kansas City Esther George juga memperingatkan Fed kemungkinan akan perlu terus maju dengan kenaikan suku bunga dan menjaganya tetap tinggi untuk beberapa waktu setelah proses pengetatan berakhir.Euro terakhir turun 0,74 persen terhadap euro pada 1,0526 dolar, setelah mata uang tunggal sebelumnya merosot ke level 1,0515 dolar, terendah sejak 12 Desember. Greenback juga naik 0,51 persen terhadap yen Jepang menjadi 133,27.Yen telah pulih secara dramatis dari level terendah lebih dari 30 tahun di 151,94 yang dicapai pada Oktober. Setelah kejutan bulan lalu, pedagang bertaruh bank sentral Jepang (BoJ) akan segera sepenuhnya meninggalkan kebijakan kontrol kurva imbal hasil (YCC)BoJ lebih menekankan pada ukuran inflasi yang tidak termasuk biaya bahan bakar dan kemungkinan akan menaikkan proyeksi pertumbuhan indeks dalam perkiraan kuartalan yang akan dirilis bulan ini, sumber mengatakan kepada Reuters."Kami sedang dalam perjalanan keluar dari YCC, jadi ini hanya masalah waktu," kata James Malcolm, kepala strategi valas di UBS.Poundsterling turun 1,17 persen menjadi 1,1916 dolar, yang sebelumnya mencapai 1,18730 dolar, terendah sejak 23 November.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id