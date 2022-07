Jelang Rapat The Fed, Wall Street Terkoreksi

baca juga: Wall Street Menghijau

Jakarta: Indeks saham di Wall Street melemah pada penutupan perdagangan kemarin (Selasa, 27 Juli 2022). Indeks Nasdaq, Dow Jones Industrial Avarege (DJIA), dan S&P mengalami penuruan.Dikutip dari CNBC International, Rabu, 27 Juli 202, tampak Nasdaq jatuh paling dalam sebesar 1,87 persen atau 220 poin. Disusul dengan S&P yang jatuh sebesar 1,15 persen. Kemudian DJIA jatuh 0,71 persen.Kejatuhan indeks utama ini bukan yang paling dalam dalam sehari.Saham Walmart Inc, Salesforce serta Nike Inc membebani laju DJIA. Masing-masing alami penurunan sebesar 7,6 persen, 3,8 persen serta 3,7 persen. Saham McDonald naik 2,68 persen.Sahm Zscaler, Okta inc dan Palo Alto Netw membebani laju indeks Nasdaq. Masing-masing saham turun sembilan, delapan, dan tujuh persen. Sementara itu, saham Fiserv naik 4,2 persen.Saham- saham yang masih naik yakni General Electric, Archer Daniels serta 2M co. Saham konsumer seperti McDonald, Coca Cola dan sektor farmasi Merck & Co juga mengalami kenaikan.The Fed diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga yang cukup besar lagi ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu.Di sisi data, indeks kepercayaan konsumen AS turun menjadi 95,7 pada Juli, level terendah sejak Februari 2021, di tengah pandangan ekonomi yang redup di tengah inflasi yang terus-menerus tinggi.