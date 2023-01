Baru Nikah, Ini Sumber Cuan Song Joong Ki

Pendapatan dari film





Jakarta: Song Joong Ki merupakan aktor asal Korea Selatan yang telah membintangi sejumlah drama dan film Korea ternama. Popularitasnya membuat namanya semakin dikenal di seluruh dunia.Ia pernah terpuruk pascaperceraiannya dengan Song Hye Kyo. Namun, Ia berhasil melalui masa sulitnya dan kini menjadi salah satu aktor dengan bayaran termahal. Ia juga dikabarkan sudah menikah dengan Katy Louise Saunders.Pendapatannya yang jumbo membuatnya memiliki banyak properti yang nilainya fantastis. Dilansir dari Sirclo.com, ini sumber cuan Song Joong Ki yang membuatnya bisa memiliki hunian properti mewah.Song Joong Ki sudah membintangi hampir semua drama dan film Korea termasuk dua film besar dari Netflix, yakni Space Sweepers, Vincenzo. Terbaru serta Reborn Rich yang mendapatkan rating tinggi.Space Sweepers menduduki peringkat teratas Netflix di banyak negara sejak resmi dirilis. Nilai investasinya bahkan menyentuh 24 miliar won atau sekitar Rp293 miliar. Sementara itu, dalam drama Vincenzo Ia menjadi aktor dengan bayaran tertinggi.Pada awal kariernya, Ia pernah membintangi film A Werewolf Boy pada 2012 dan sukses menarik tujuh juta penonton di bioskop.Pada 2017, Song Joong Ki memainkan peran sebagai seorang prajurit rahasia dalam fil The Battleship Island. Berkat kemampuannya dalam dunia peran, Ia mengantongi pendapatan hingga 200 juta won atau sekitar Rp2,4 miliar per episode.Meski telah berusia 37 tahun, Song Joong Ki masih menerima banyak tawaran menjadi model iklan dari berbagai brand ternama.Kesuksesannya dalam drama Descendants of The Sun telah membawa Song Joong Ki pada kesuksesan. Ia menghasilkan 40 miliar won atau Rp488 miliar dari iklan.Ia kerap kali dipilih menjadi bintang iklan brand ternama. Ia juga pernah menjadi brand ambassador untuk brand Indonesia, seperti Scarlett dan e-commerce Bukalapak.Ia sempat hadir di Jakarta International Expo dalam acara Red Carpet by Bukalapak yang diadakan pada akhir November lalu. Dengan kekayaan yang fantastis, rasanya tak mengejutkan Song Joong Ki memiliki berbagai aset properti yang nilainya terus meningkat.Pada 2016, Ia tinggal di sebuah villa mewah di Seocho, Seoul yang ditaksir harganya mencapai lebih dari Rp30 miliar.Ia juga dikabarkan membeli sebuah rumah mewah di Itaewon seharga Rp127 miliar. Selain itu, ia juga memiliki sebuah kondominium mewah di Honolulu, Hawaii dengan nilai mencapai Rp4,33 miliar.Selain itu, aktor berusia 37 tahun itu juga memiliki apartemen Hannam-Dong yang saat ini bernilai 9,50 miliar won (sekitar USD7,66 juta).Sang aktor juga memiliki vila super mewah di lingkungan termahal Korea, Cheongdam-dong di Gangnam. Villa mewah itu konon dirancang oleh arsitek terkenal dunia Rafael Moneo.Villa mewah itu menghadap ke Sungai Han yang ikonik di Korea dengan dana sebesar 15,0 miliar won (sekitar USD12,1 juta). Soong membeli properti tersebut secara tunai. Oh iya, kekayaan bersihnya ditaksir mencapai USD15 juta atau setara dengan Rp215,2 miliar.