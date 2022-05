Tiongkok Menentang RUU Semikonduktor karena Berikan Keuntungan bagi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo mengatakan Pemerintah Tiongkok menentang upaya Kongres untuk meningkatkan manufaktur semikonduktor AS. Pasalnya, hal itu akan memberi AS lebih banyak daya saing.Anggota parlemen AS akan membuka negosiasi formal tentang langkah kompromi yang akan mendanai USD52 miliar dalam subsidi manufaktur semikonduktor dan meningkatkan daya saing AS dengan teknologi Tiongkok . Masih butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan akhir.Senator Republik Shelley Moore Capito bertanya kepada Raimondo di subkomite Alokasi Senat yang mendengar tentang cerita Reuters dan laporan lain, Tiongkok telah mendorong para eksekutif, perusahaan, dan kelompok bisnis AS untuk melawan RUU terkait Tiongkok di Kongres."Itu tidak mengejutkan saya sama sekali. Tiongkok tidak ingin kita meloloskan RUU ini. Mereka tahu RUU ini memungkinkan kita untuk mengungguli mereka," kata Raimondo, dilansir dari Antara, Kamis, 12 Mei 2022.Ia mengatakan Tiongkok telah menginvestasikan USD160 miliar dalam produksi semikonduktor domestik. "Hal terakhir yang mereka inginkan adalah kami menginvestasikan USD52 miliar," tuturnya.Raimondo mengaku telah mendengar laporan Tiongkok sedang melobi bisnis AS, dengan mengatakan bahwa mereka sangat mengkhawatirkan. "Alasan Tiongkok sangat menentangnya adalah karena mereka tahu betapa pentingnya hal itu bagi kami," ucapnya.Kedutaan Besar Tiongkok tidak segera berkomentar. Kedutaan Besar Tiongkok di Washington telah mengirim surat yang mendesak para eksekutif untuk mendesak anggota Kongres mengubah atau membatalkan undang-undang tertentu yang berupaya meningkatkan daya saing AS, menurut sumber dan teks surat yang dikirim oleh kantor ekonomi dan komersial kedutaan.Pejabat Tiongkok memperingatkan perusahaan-perusahaan, mereka akan mengambil risiko kehilangan pangsa pasar atau pendapatan di Tiongkok jika rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, menurut teks surat itu.Tiongkok mengatakan menentang undang-undang semacam itu, dengan alasan memicu sentimen anti-Tiongkok dan itu didasarkan pada pemikiran era Perang Dingin.Kekurangan cip yang terus-menerus telah mengganggu industri otomotif dan elektronik, memaksa beberapa perusahaan untuk mengurangi produksi. Raimondo dan lainnya menyebut peningkatan produksi cip sebagai masalah keamanan nasional.