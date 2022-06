Penguncian Baru Covid-19 di Tiongkok Buat Harga Minyak Dunia Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada penutupan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal itu setelah beberapa bagian Shanghai memberlakukan tindakan penguncian covid-19 baru , ketika kenaikan kuat dalam produk olahan berkontribusi bullish yang sedang berlangsung untuk minyak mentah.Mengutip Antara, Jumat, 10 Juni 2022, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus turun 51 sen atau 0,4 persen, menjadi USD123,07 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli kehilangan 60 sen atau 0,5 persen menjadi USD121,51 per barel. Harga minyak telah reli panjang selama dua bulan terakhir , dipimpin oleh kenaikan besar dalam harga-harga produk olahan karena pasokan penyulingan yang ketat dan permintaan yang melonjak.Di seluruh dunia, penyulingan telah menutup fasilitas, dan kapasitas juga ketat karena berkurangnya aktivitas di Rusia, pengekspor minyak mentah dan bahan bakar terbesar di dunia, setelah invasinya ke Ukraina.Puncak permintaan bensin musim panas di Amerika Serikat terus mendorong harga minyak mentah. AS dan negara-negara lain telah terlibat dalam serangkaian pelepasan cadangan strategis, tetapi efeknya masih terbatas dengan produksi minyak mentah global yang meningkat sangat lambat."Saya pikir harga energi yang lebih tinggi ada di sini untuk neraca tahun ini, kecuali kita melihat beberapa terobosan yang memungkinkan sejumlah besar minyak mentah kembali ke pasar," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, di Houston.Stok bensin AS secara tak terduga turun pekan lalu. Kondisi itu menunjukkan ketahanan permintaan bahan bakar kendaraan bermotor selama periode mengemudi puncak meskipun harga di SPBU sangat tinggi. Permintaan empat minggu AS sekitar sembilan juta barel per hari, hanya turun 1,0 persen dari level 2021."Meskipun harga lebih tinggi, kami belum melihat penurunan permintaan yang cukup besar. Itu mungkin terjadi kapan saja sekarang, tetapi orang-orang masih mengemudi," pungkas Wakil Presiden Senior StoneX Financial Thomas Saal.