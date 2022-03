Kesepakatan Perdagangan Baru Cabut Tarif Baja Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Baltimore: Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengakhiri perselisihan empat tahun atas tarif baja dan aluminium AS pada Selasa 22 Maret 2022. Mereka berjanji untuk bekerja sama melawan Tiongkok dalam kesepakatan yang juga menghapus tarif pembalasan kepada sepeda motor asal AS, wiski, serta produk lainnya.Dalam pernyataan bersama, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan kesepakatan itu akan melindungi perusahaan baja dan aluminium di kedua negara. Hal ini memungkinkan sekutu untuk fokus pada apa yang mereka katakan sebagai praktik perdagangan tidak adil Tiongkok."Itu juga akan membantu mengurangi inflasi di Amerika Serikat, di mana harga-harga konsumen telah mencapai level tertinggi dalam 40 tahun," kata Raimondo, dikutip dari Antara, Rabu, 23 Maret 2022.Berdasarkan kesepakatan itu, Inggris akan menerima kuota impor bebas bea lebih dari 500 ribu ton baja negara itu setiap tahun. Kesepakatan juga menetapkan persyaratan peleburan dan pengecoran pada aluminium.Perjanjian tersebut mengharuskan setiap perusahaan baja Inggris yang dimiliki oleh entitas Tiongkok untuk mengaudit catatan keuangan mereka guna menilai pengaruh dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, dan kemudian membaginya dengan Amerika Serikat.Persyaratan awalnya akan berlaku untuk British Steel, yang diakuisisi oleh Jingye Group China, pada 2020. Pengumuman kesepakatan tersebut disambut hangat oleh banyak eksekutif bisnis dan pemimpin buruh di kedua negara.Pakta tersebut, yang muncul setelah Raimondo bertemu dengan menteri perdagangan Inggris, Anne-Marie Trevelyan, juga akan mengakhiri tarif pembalasan Inggris atas barang-barang ikonik Amerika, termasuk sepeda motor Harley-Davidson, wiski bourbon, jeans biru Levi Strauss dan rokok.Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan serupa dengan Uni Eropa dan Jepang.Inggris adalah pemasok baja yang relatif kecil ke Amerika Serikat. Kuota 500 ribu ton baja jadinya melebihi rata-rata pengiriman Inggris ke Amerika Serikat pada 2018 dan 2019 dan jauh lebih kecil dari kuota Uni Eropa sekitar empat juta ton dan kuota Jepang 1,25 juta ton.Trevelyan bertemu dengan Raimondo di Washington setelah dua hari pertemuan dengan Tai dan pejabat perdagangan AS lainnya tentang memperluas hubungan perdagangan AS-Inggris, dan memastikan mereka melindungi hak-hak pekerja, lingkungan, dan membahas ekonomi digital yang berubah.Pemerintahan Trump memberlakukan tarif logam AS pada Maret 2018 di bawah undang-undang keamanan nasional Bagian 232 untuk melindungi produsen AS dari subsidi yang dikenakan kepada importir baja.Serikat Pekerja Baja AS mengatakan kesepakatan itu menandai langkah penting dalam mengatasi masalah sistemik seperti pembuangan ilegal dan kelebihan kapasitas global yang mengancam vitalitas dan masa depan industri baja dan aluminium.