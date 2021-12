Powell: Fed Bakal Bahas Percepatan Pengurangan Pembelian Obligasi di Pertemuan Desember

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan upaya untuk memerangi tekanan inflasi yang terus melonjak . Langkah itu dalam rangka memberikan stimulus positif terhadap penguatan dan stabilitas perekonomian.Di hadapan Komite Senat, Powell mengatakan, upaya The Fed mengurangi laju pembelian obligasi bulanan dapat bergerak lebih cepat daripada jadwal USD15 miliar per bulan yang diumumkan awal bulan ini. Powell berharap masalah itu bisa dibahas pada pertemuan Desember."Pada titik ini, ekonomi sangat kuat dan tekanan inflasi lebih tinggi, dan oleh karena itu, menurut pandangan saya, mempertimbangkan untuk menutup taper pembelian aset kami, yang sebenarnya kami umumkan pada pertemuan November, mungkin beberapa bulan lebih cepat, adalah hal yang tepat," kata Powell, dilansir dari CNBC International, Kamis, 2 Desember 2021."Saya berharap kita akan membahasnya pada pertemuan mendatang," tambahnya.Jadwal pengurangan awal akan membuat pembelian obligasi selesai sekitar Juni 2022. Jika komite memilih untuk mempercepat, itu berarti penutupan lebih awal di musim semi yang artinya memberi kelonggaran kepada The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan kapan saja sesudahnya.Pasar saham langsung jatuh usai komentar dari Powell, sementara imbal hasil obligasi pemerintah naik. Pernyataan itu menambah kekhawatiran ke pasar yang sudah gelisah atas munculnya jenis virus korona, meskipun indikasi awal adalah bahwa variannya lebih ringan daripada versi sebelumnya.Komite Pasar Terbuka Federal, yang menetapkan kebijakan moneter termasuk suku bunga dan upaya Fed untuk meningkatkan aktivitas melalui pembelian obligasi, mengatakan setelah pertemuan November bahwa kecepatan akan dipotong sebesar USD15 miliar per bulan -USD10 miliar dalam obligasi dan USD5 miliar dalam hipotek sekuritas beragun.Namun, pernyataan usai pertemuan mengindikasikan bahwa hal itu akan terjadi untuk November dan Desember tetapi mencatat The Fed siap untuk menyesuaikan laju pembelian jika dijamin oleh perubahan dalam prospek ekonomi.Risalah dari pertemuan menunjukkan bahwa anggota komite siap tidak hanya untuk memotong pembelian aset tetapi juga untuk mulai menaikkan suku bunga jika inflasi terus berlanjut. The Fed telah membeli setidaknya USD120 miliar per bulan -USD80 miliar di obligasi dan USD40 miliar di hipotek sekuritas beragun.Powell mengatakan pembelian obligasi, yang telah menambahkan USD4,5 triliun ke neraca Fed USD8,73 triliun, telah mendukung kegiatan ekonomi. Namun, dia mengatakan, kemajuan ekonomi telah menghilangkan urgensi dari program, yang sering disebut sebagai pelonggaran kuantitatif."Kebutuhan untuk itu jelas berkurang karena ekonomi terus menguat, seperti yang kita lihat berlanjutnya tekanan inflasi yang signifikan, dan itu mengapa kami mengumumkan kami akan mengurangi, dan itu mengapa kami sekarang mengatakan bahwa kami akan membahas sedikit lebih cepat pada pertemuan kami berikutnya," pungkasnya.