Kurs Dolar AS Melonjak, Ini Pemicunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melonjak pada akhir perdagangan pada Kamis waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar mencerna data klaim pengangguran terbaru.Melansir Xinhua, Jumat, 4 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,67 persen pada 90,5098.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2125 dolar AS dari 1,2210 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris turun menjadi 1,4095 dolar AS dari 1,4167 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7651 dolar AS dari 0,7751 dolar.Kemudian, dolar AS dibeli 110,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,56 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9041 franc Swiss dari 0,8979 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2104 dolar Kanada dari 1,2035 dolar Kanada.Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 20 ribu menjadi 385 ribu dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Perkiraan median dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom menyerukan 387 ribu aplikasi.Laporan situasi ketenagakerjaan AS Mei dijadwalkan akan dilaporkan pada Jumat.(AHL)