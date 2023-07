Kenaikan Suku Bunga AS Jadi Pemicu Harga Minyak Dunia Turun

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak turun sekitar satu persen pada Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun kurang dari yang diperkirakan dan Federal Reserve menaikkan suku bunga seperempat poin persentase.Mengutip The Business Times, Kamis, 27 Juli 2023, minyak mentah Brent berjangka ditutup turun 72 sen AS, atau 0,9 persen, menjadi USD82,92 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di USD78,78, turun 85 sen AS, atau 1,1 persen.Kedua tolok ukur turun lebih dari USD1 di awal sesi, setelah mencapai level tertinggi tiga bulan pada Selasa waktu setempat. Kenaikan suku bunga, yang ke-11 dari Fed dalam 12 pertemuan terakhirnya, menetapkan suku bunga acuan semalam di kisaran 5,25-5,50 persen, dan pernyataan kebijakan yang menyertainya membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan lainnya.Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.