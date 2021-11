The Fed dan ECB Belum Terburu-Buru Naikkan Suku Bunga Acuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brussels: Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde memberi isyarat dengan tegas bahwa belum berencana menaikkan suku bunga acuan di tengah pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum usai. Sedangkan The Fed juga belum punya niatan menyesuaikan suku bunga di tengah lonjakan inflasi di Amerika Serikat (AS) "Dalam panduan ke depan kami tentang suku bunga, kami telah dengan jelas mengartikulasikan tiga kondisi yang harus dipenuhi sebelum suku bunga mulai naik. Prospek inflasi dalam jangka menengah tetap tenang, dan dengan demikian ketiga kondisi ini sangat tidak mungkin terpenuhi tahun depan," kata Lagarde, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 5 November 2021.Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan apa yang dipertahankan oleh pejabat Fed adalah perbedaan yang jelas antara pengurangan pembelian obligasi Fed senilai USD120 miliar per bulan menjadi nol pada pertengahan 2022 dengan kenaikan suku bunga acuan di masa depan."Idealnya, kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dari pasar tenaga kerja dalam konteks di mana tidak ada lonjakan covid-19 lagi. Dan kemudian kita akan dapat melihat banyak hal. Untuk melihat bagaimana partisipasi (tenaga kerja) bereaksi di usai covid-19," jelasnya.Meski demikian, dia berpikir kenaikan suku bunga acuan bisa dilakukan pada akhir tahun depan. "Kami tidak berpikir sudah waktunya untuk menaikkan suku bunga. Masih ada tempat untuk menutupi untuk mencapai pekerjaan maksimum," kata Powell.Komentar dari Powell dan Lagarde tampaknya akan menunjukkan komitmen ulang oleh dua bank sentral teratas dunia terhadap kerangka kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun lalu. Dalam kasus The Fed, pembuat kebijakan mengarahkan ke arah toleransi yang lebih besar terhadap inflasi dengan harapan tidak menghambat pemulihan pasar kerja."Meskipun bukan pertemuan ultra-dovish, hasilnya masih jauh dari beberapa kejutan hawkish yang lebih menakjubkan yang terlihat minggu lalu, dari bank seperti Bank of Canada dan bank sentral Australia (RBA)," tulis Analis Natwest Markets setelah keputusan Fed dan konferensi pers Powell.