Sambut Kenaikan Suku Bunga AS, Bursa Saham Asia Naik

Hong Kong: Laju bursa saham Asia mengikuti kenaikan Wall Street pada Kamis pagi, setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,52 persen, meskipun perdagangan tipis dengan pasar Jepang, Korea, dan Indonesia tutup karena hari libur.Sementara itu, harga minyak mentah melonjak karena Uni Eropa menjabarkan beberapa rincian rencananya untuk melarang penggunaan minyak Rusia, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan.Pergerakan awal di Asia mengikuti reli AS semalam, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 2,81 persen, S&P 500 naik 2,99 persen, dan Nasdaq 3,19 persen."Pasar tampaknya bernapas lega setelah kenaikan 50 basis poin Fed dan komentar Powell, 75 basis poin bukanlah sesuatu yang (komite kebijakan Fed) pertimbangkan saat ini," kata analis ANZ, dikutip dari Antara, Kamis, 5 Mei 2022.Di Asia, fokus bergeser ke pasar Tiongkok daratan, yang kembali dari jeda tiga hari pada Kamis dengan investor mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah kenaikan yang dipimpin oleh teknologi terjadi tepat sebelum jeda tersebut bertahan.Saham-saham ternama Tiongkok menguat setelah Beijing mengisyaratkan pelonggaran tindakan kerasnya terhadap sektor teknologi yang dulunya tidak bergerak dan menjanjikan dukungan kebijakan untuk ekonomi terbesar kedua di dunia itu.Minggu ini, saham-saham Hong Kong telah melemah, sementara yuan Tiongkok di luar negeri bergejolak meskipun masih lebih kuat dari minggu lalu.Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya sebesar setengah poin, lompatan terbesar dalam 22 tahun. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan para pembuat kebijakan siap untuk menyetujui kenaikan suku bunga setengah poin pada pertemuan kebijakan mendatang pada Juni dan Juli.Namun, Powell juga mengatakan The Fed tidak secara aktif mempertimbangkan kenaikan suku bunga 75 basis poin, meredam beberapa ekspektasi pasar untuk jalur pengetatan yang agresif. Itu mengirim dolar lebih rendah, ia bertahan di awal perdagangan Asia.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, berada di 102,56, telah mencapai sekuat 103,63 pada Rabu, 4 Mei 2022.Obligasi pemerintah AS tidak diperdagangkan karena liburan di Jepang, tetapi juga jatuh semalam. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10 tahun terakhir 2,9402 persen, turun dari lebih dari 3,0 persen.Harga minyak dunia memperpanjang kenaikan pada Kamis pagi setelah Uni Eropa, blok perdagangan terbesar di dunia, pada rencana yang dijabarkan untuk menghentikan impor minyak Rusia.Minyak mentah berjangka AS naik 0,5 persen menjadi USD108,36 per barel dan brent naik 0,6 persen menjadi USD110,8 per barel.