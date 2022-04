Pembeli Minyak di Asia Kemungkinan Berpaling dari Arab Saudi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Singapura: Pembeli minyak di Asia kemungkinan membeli lebih banyak minyak mentah di Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah di pasar spot dan mungkin mengambil lebih sedikit pasokan yang dikontrak dari Arab Saudi. Hal itu setelah Kerajaan menaikkan harganya ke level rekor.Minyak mentah Oman dijual seharga USD4 hingga USD4,50 per barel di atas harga patokannya di Dubai Mercantile Exchange minggu ini. Itu dibandingkan dengan harga jual resmi untuk Arab Light, yang sekarang berada di premium USD9,35 dengan rata-rata harga Oman dan Dubai. Arus jarak jauh dari AS juga menjadi lebih layak setelah pengumuman rilis cadangan strategis."Keuntungan biaya berarti banyak pelanggan Saudi Aramco tidak mungkin mencari pasokan tambahan dan bahkan mungkin memilih untuk mengurangi volume, sambil membeli lebih banyak dari pasar spot," menurut para pedagang, dilansir dari The Business Times, Rabu, 6 April 2022.Setidaknya tiga penyuling Asia mengatakan mereka mencalonkan volume reguler dari Aramco bulan ini, perubahan dari beberapa minggu lalu ketika ada beberapa meminta minyak mentah tambahan. Minyak mentah menjadi lebih murah di pasar spot setelah AS mengatakan akan mengalirkan satu juta barel minyak per hari ke pasar selama sekitar enam bulan.Prospek permintaan yang lebih suram karena wabah covid-19 yang memburuk di Tiongkok serta berlanjutnya aliran minyak mentah Rusia ke Asia juga telah menekan premi untuk minyak Timur Tengah, membuatnya lebih menarik daripada pasokan berjangka Saudi.Pelanggan Aramco telah mendesak raksasa minyak itu untuk mencoba dan menahan kenaikan harga mengingat rilis cadangan dan permintaan Tiongkok yang lebih lemah, dan kecewa dengan besarnya kenaikan yang diumumkan. Pembeli harus menyerahkan nominasi bulanan, permintaan berapa banyak minyak mentah yang mereka inginkan, ke Arab Saudi.