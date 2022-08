Data Positif Ekonomi AS Bikin Harga Emas Dunia Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Kamis di tengah data ekonomi AS yang kuat.Melansir Xinhua, Jumat, 12 Agustus 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD6,5 atau 0,36 persen menjadi USD1,807,2 per ounce.Sementara harga perak untuk pengiriman September turun 39,3 sen atau 1,89 persen menjadi USD20,349 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD13,3 atau 1,41 persen menjadi USD959,4 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen AS, ukuran inflasi sebelum mencapai konsumen, turun 0,5 persen pada Juli secara tahunan. Itu adalah penurunan bulanan pertama sejak April 2020 dan turun dari kenaikan tajam satu persen dari Mei hingga Juni.Apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,3 persen pada Juli menyusul kenaikan 0,7 persen pada bulan sebelumnya. Core CPI melonjak 5,9 persen selama 12 bulan terakhir.CPI Juni sebesar 9,1 persen menandai kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir November 1981, menyusul pertumbuhan 8,6 persen di Mei. CPI tetap di atas delapan persen sejak Maret, sebuah pengingat The Fed masih harus menempuh jalan panjang untuk mengendalikan inflasi yang meningkat.Laporan Departemen Tenaga Kerja AS lainnya menunjukkan klaim pengangguran awal AS naik 14 ribu menjadi 262 ribu yang disesuaikan secara musiman dalam pekan yang berakhir 6 Agustus. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari perkiraan 263 ribu aplikasi oleh para ekonom.