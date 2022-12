Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Gara-garanya

The Fed naikkan suku bunga





Data ekonomi AS beragam

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Kamis waktu setempat. Penyebabnya, indeks dolar Amerika Serikat (AS) naik.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Desember 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari turun USD30,9 atau 1,7 persen menjadi USD1.787,8 per ons.Sementara harga perak untuk pengiriman Maret turun 83,1 sen atau 3,44 persen menjadi USD23,305 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD25,5 atau 2,45 persen menjadi USD1.013,2 per ons.Federal Reserve ( The Fed ) menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Rabu. Pada konferensi pers berikutnya, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan dia tidak mengharapkan penurunan suku bunga sampai Komite Pasar Terbuka Federal yakin inflasi turun menjadi dua persen. Fed pun tidak akan mempertimbangkan untuk menaikkan target inflasi dua persennya.Powell berpendapat, kesulitan terbesar bagi perekonomian AS saat ini adalah kegagalan menaikkan suku bunga yang cukup tinggi untuk menurunkan inflasi. Pernyataan Powell ini agak lebih hawkish daripada ekspektasi pasar, sehingga mendorong penguatan dolar AS.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,76 persen menjadi 104,5570 pada akhir perdagangan New York Kamis. Mata uang euro turun menjadi 1,0634 dolar AS dari 1,0669 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,2190 dolar AS dari 1,2400 dolar pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar AS dibeli 137,73 yen Jepang, lebih tinggi dari 135,34 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9282 franc Swiss dari 0,9244 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3650 dolar Kanada dari 1,3551 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,3259 Kronor Swedia dari 10,1902 Kronor Swedia.Data ekonomi yang dirilis Kamis beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan aplikasi AS untuk klaim pengangguran turun menjadi 211 ribu untuk pekan yang berakhir 10 Desember, yakni turun 20 ribu dari 231 ribu dari minggu sebelumnya.Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS turun 0,6 persen pada November dari Oktober. Federal Reserve Bank of New York melaporkan indeks kondisi bisnis umum Empire State Manufacturing Survey turun menjadi minus 11,2 pada Desember dari 4,5 pada November.Selain itu, Federal Reserve melaporkan produksi industri AS turun 0,2 persen pada November.