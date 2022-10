Makin Panas! AS Terbitkan Kontrol Ekspor untuk Lumpuhkan Industri Cip Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Washington: Pemerintahan Joe Biden menerbitkan serangkaian kontrol ekspor, termasuk langkah untuk memotong Tiongkok dari cip semikonduktor tertentu yang dibuat di mana saja di dunia dengan peralatan Amerika Serikat (AS) . Kondisi itu memperluas jangkauan secara luas dalam upayanya memperlambat teknologi dan militer Beijing.Aturan, beberapa di antaranya segera berlaku, didasarkan pada pembatasan yang dikirim dalam surat tahun ini kepada pembuat alat terkemuka KLA, Lam Research, dan Applied Materials. Secara efektif mengharuskan mereka menghentikan pengiriman peralatan ke pabrik yang sepenuhnya dimiliki Tiongkok yang memproduksi cip logika canggih.Langkah tersebut dapat menjadi perubahan terbesar dalam kebijakan AS terhadap teknologi pengiriman ke Tiongkok sejak 1990-an. Jika efektif, mereka dapat melumpuhkan industri manufaktur cip Tiongkok dengan memaksa perusahaan AS dan asing yang menggunakan teknologi AS untuk menghentikan dukungan beberapa pabrik dan desainer cip terkemuka Tiongkok."Ini akan membuat Tiongkok mundur ke tahun-tahun sebelumnya," kata Pakar Teknologi dan Keamanan Siber Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jim Lewis, dilansir dari Channel News Asia, Minggu, 16 Oktober 2022.Ia mengatakan kebijakan tersebut mengingatkan kembali pada peraturan ketat dari puncak Perang Dingin. "Tiongkok tidak akan menyerah pada pembuatan cip tetapi ini benar-benar akan memperlambat mereka," tambahnya.Pejabat senior Pemerintah AS mengatakan banyak dari tindakan tersebut bertujuan mencegah perusahaan asing menjual cip canggih ke Tiongkok atau memasok perusahaan Tiongkok dengan alat untuk membuat cip canggih mereka sendiri.Namun, mereka mengakui tidak mendapatkan janji apapun jika negara-negara sekutu akan menerapkan tindakan serupa dan diskusi dengan negara-negara tersebut sedang berlangsung."Kami menyadari kontrol sepihak yang kami lakukan akan kehilangan keefektifannya seiring waktu jika negara lain tidak bergabung dengan kami. Dan kami berisiko membahayakan kepemimpinan teknologi UA jika pesaing asing tidak tunduk pada kontrol serupa," pungkas seorang pejabat.