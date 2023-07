Kemilau Emas Dunia Tergerus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Brookings Institution, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan, beberapa kenaikan suku bunga lagi akan diperlukan pada akhir tahun. Perekonomian AS telah mengejutkan betapa kuatnya perekonomian itu. "Kita perlu menaikkan suku bunga untuk lebih mengekang perekonomian itu," tuturnya. Indeks harga konsumen AS akan dirilis Rabu dan indeks harga produsen akan dirilis Kamis. Investor sedang menunggu dua indikator inflasi untuk petunjuk lebih lanjut tentang jalur Federal Reserve untuk suku bunga.

Sedangkan bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena investor menunggu data inflasi akhir pekan ini. Sejauh ini, bank sentral dan pemerintah terus berupaya agar tingkat inflasi kembali mendingin guna mendongkrak perekonomian.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 209,52 poin atau 0,62 persen menjadi 33.944,40. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 10,58 poin atau 0,24 persen menjadi 4.409,53. Indeks Komposit Nasdaq naik 24,76 poin atau 0,18 persen menjadi 13.685,48.



Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir hijau, dengan sektor industri dan kesehatan memimpin penguatan dengan naik masing-masing 1,39 persen dan 0,81 persen. Sementara itu, jasa komunikasi dan utilitas memimpin penurunan dan masing-masing turun 0,92 persen dan 0,42 persen.

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau turun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), menjelang rilis data inflasi AS. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD1,50 atau 0,08 persen menjadi USD1.931 per ons.Mengutip Xinhua, Selasa, 11 Juli 2023, harga perak untuk pengiriman September naik sebanyak 5,60 sen atau 0,24 persen menjadi USD23,345 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD16,30 atau 1,77 persen menjadi USD934,80 per ons.Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester mengatakan untuk memastikan inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan dan tepat waktu kembali ke dua persen, tingkat suku bunga dibutuhkan untuk naik sedikit lebih jauh dari level saat ini dan kemudian bertahan di sana.