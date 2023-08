Wall Street Ditutup Beragam

Baca juga: Dolar AS Ambruk di Tengah Penantian Petunjuk Kebijakan Moneter

New York: Indeks pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) berakhir beragam, dengan indeks S&P 500 dan komposit Nasdaq berakhir di teritori positif.Melansir Investing.com, Selasa, 22 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun 36,97 poin atau sekitar 0,11 persen menjadi 34.463,69. Indeks S&P 500 naik 30,06 poin atau sekitar 0,69 persen menjadi 4.399,77. Indeks komposit NASDAQ meningkat 206,81 poin atau sekitar 1,56 persen menjadi 13.497,59.Indeks S&P 500 dan komposit Nasdaq terdongkrak penguatan saham sektor teknologi, dengan indeks semikonduktor melonjak 2,8 persen.Saham Nvidia meroket 8,5 persen setelah HSBC meningkatkan target harganya menjadi USD780 per saham. Nvidia diperkirakan akan mencatatkan pendapatan kuartalan yang lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya berkat pengembangan kecerdasan buatan.Indeks Dow Jones terbebani merosotnya saham Johnson & Johnson sebesar tiga persen usai perusahaan farmasi tersebut mengumumkan rencana pembelian kembali saham Kenvue.Perhatian para investor selanjutnya akan tertuju ke pertemuan tahunan bank sentral yang berlangsung di Jackson Hole, Wyoming, pekan ini. Pidato pimpinan Federal Reserve Jerome Powell dalam pertemuan tersebut dapat memberikan petunjuk arah kebijakan moneter bank sentral AS selanjutnya.Di sisi lain, harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange stabil dengan harga emas untuk pengiriman September 2023 tetap USD1.916 per ons. Nilai tukar dolar AS juga stabil, dengan indeks dolar AS hanya turun 0,05 persen menjadi 103,32.Adapun, bursa saham Eropa menguat pada Senin, dengan indeks STOXX 600 Eropa naik 0,1 persen, dipicu penguatan saham sektor energi dan pertambangan.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 4,61 poin menjadi 7.257,82. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, naik 29,02 poin, atau sekitar 0,19 persen, menjadi 15.603,28.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 4,90 poin menjadi 9.262,80. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, meningkat 33,95 poin, atau sekitar 0,47 persen, menjadi 7.198,06.Nilai tukar poundsterling berada di kisaran USD1,2739 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound berada di kisaran 1,1710 euro per pound.