Tren Kenaikan Suku Bunga Bikin Harga Emas Dunia Naik Tipis

Jakarta: Harga emas dunia kembali naik setelah investor masih menunggu data-data penting dari Amerika Serikat (AS). Data-data penting itu akan menentukan apakah The Fed akan menaikan suku bunga lagi pada Juli 2023.Melansir Investing, Jumat, 7 Juli 2023, harga emas dunia acuan XAU/USD naik 0,06 persen atau 1,21 bps ke level USD1.912 per ounce. Harga emas dunia bergerak dalam rentang USD1.909 hingga USD1.912 per ounce. Dalam setahun, harga emas sudah naik sebesar 8,73 persen.Investor beralih ke dolar sebagai tempat berlindung yang aman, di tengah meningkatnya ekspektasi The Fed akan terus menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.Risalah rapat Fed Juni menunjukkan hampir seluruh anggota bank sentral mendukung kenaikan suku bunga lanjutan tahun ini, dengan alasan inflasi yang membandel dan kekuatan tak terduga di pasar tenaga kerja.The Fed telah mempertahankan suku bunga di Juni, tapi memperkirakan kenaikan suku bunga setidaknya 50 basis poin (bps) tahun ini. Kenaikan suku bunga menjadi pertanda buruk bagi aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas, pasalnya kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang untuk memiliki aset tersebut.Risalah Fed membuat trader meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga di Juli. Pasar kini memperkirakan peluang 90,5 persenvFed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada rapat akhir Juli.Fokus saat ini tertuju ke data penting nonfarm payroll AS yang akan dirilis pada Jumat, untuk mencari lebih banyak petunjuk di pasar tenaga kerja. Angka-angka tersebut kemungkinan akan menjadi faktor dalam keputusan suku bunga the Fed pada Juli 2023.