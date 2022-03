Wall Street Terkoreksi, Nasdaq Paling Anjlok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Wall Street terkoreksi pada perdagangan Rabu malam (Kamis pagi WIB). Mayoritas indeks unggulan di bursa saham Amerika Serikat (AS) melemah setelah sempat menguat pada sehari sebelumnya.Laju indeks acuan Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) melemah 0,19 persen. Nasdaq melemah 1,21 persen. S&P 500 melemah 0,63 persen. Saham yang paling melemah adalah PVH corp dikuti dengan ETSY Inc serta Mohawk Industry. Saham yang paling menguat adalah Lululemon Athletica Inc yang naik 9,57 persen. Paychex Inc naik 3,29 persen. Sementara Phillips 66 naik 4,75 persen.Dikutip dari CNBC International, Kamis, 31 Maret 2022, mayoritas investor Wall Street percaya ancaman terbesar yang dihadapi pasar saat ini adalah kesalahan kebijakan oleh Federal Reserve, ketika bank sentral bergulat dengan menjinakkan inflasi yang tinggi selama beberapa dekade.Hal ini tampak dari survei kepada sekitar 400 kepala investasi, ahli strategi ekuitas, manajer portofolio, dan kontributor CNBC yang mengelola uang tentang posisi mereka di pasar selama sisa tahun 2022. Survei dilakukan minggu ini.Empat puluh enam persen responden survei mengatakan salah langkah Fed dapat berpotensi menggagalkan pasar bull, sementara 33 persen mengatakan lonjakan inflasi AS menimbulkan ancaman besar. Sebelas persen menyebutkan agresi lebih lanjut dari Rusia setelah invasinya ke Ukraina sebagai ancaman terbesar bagi pasar.Awal bulan ini, The Fed menyetujui kenaikan suku bunga 0,25 poin persentase, kenaikan pertama sejak Desember 2018. Bank sentral juga mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga 10 kali -dalam waktu kurang dari dua tahun- dan memotong apa yang kemungkinan akan menjadi triliunan dolar.