Harga Emas Dunia Merekah

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Jumat waktu setempat, karena dolar AS melemah.Melansir Xinhua, Sabtu, 7 Mei 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD7,1 atau 0,38 persen menjadi USD1.882,8 per ounce.Investor juga khawatir Federal Reserve mungkin tidak dapat mengendalikan inflasi tanpa memicu perlambatan ekonomi.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan ekonomi AS menambahkan 428 ribu nonfarm payrolls pada April, mengalahkan estimasi median 391 ribu pekerjaan baru, dan agak membatasi pertumbuhan emas. Tingkat pengangguran bertahan di 3,6 persen, meleset dari perkiraan 3,5 persen.Di sisi lain, harga perak untuk pengiriman Juli turun 7,6 sen atau 0,34 persen menjadi USD22,367 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD17,4 atau 1,79 persen menjadi USD956 per ounce.