The Fed Bersiap Naikkan Suku Bunga Lebih Cepat Demi Perangi Tingginya Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bank sentral AS

(ABD)

Washington: Risalah pertemuan kebijakan terbaru Fed menunjukkan pejabat Federal Reserve mengantisipasi terjadinya kenaikan suku bunga lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal itu karena ekonomi Amerika Serikat (AS) terus pulih dan inflasi tetap tinggi "Peserta umumnya mencatat, mengingat pandangan masing-masing untuk ekonomi, pasar tenaga kerja, dan inflasi, mungkin diperlukan untuk meningkatkan suku bunga dana federal lebih cepat atau lebih cepat daripada yang diantisipasi para peserta sebelumnya," kata risalah rapat 14-15 Desember, dilansir dari Xinhua, Jumat, 7 Januari 2022.Menurut risalah waktu proyeksi responden rata-rata untuk kenaikan pertama dalam kisaran target untuk tingkat dana federal bergerak lebih awal dari kuartal pertama 2023 ke Juni 2022.Proyeksi suku bunga rata-rata pejabat Fed yang dirilis pertengahan Desember menunjukkan bank sentral AS dapat menaikkan suku suku bunga acuan tiga kali di 2022 dari rekor terendah saat ini mendekati nol dibandingkan dengan kenaikan suku bunga satu kali yang diproyeksikan pada September.Itu menandai perubahan besar dari perkiraan terakhir kali diperbarui pada September, ketika 18 pejabat Fed terbagi rata atas kebutuhan untuk menaikkan suku bunga pada 2022.Setelah pertemuan kebijakan pertengahan Desember, The Fed menyusun rencana untuk mengurangi pembelian aset bulanan sebesar USD30 miliar mulai Januari, menggandakan kecepatan yang diumumkan sebulan sebelumnya, sebagai tanggapan atas meningkatnya tekanan inflasi.Bank sentral AS mulai November 2021 mengurangi program pembelian aset bulanannya sebesar USD120 miliar menjadi USD15 miliar. Pengumuman pada pertengahan Desember menempatkan bank sentral di jalur untuk mengakhiri pembelian aset pada Maret, tiga bulan lebih awal dari yang direncanakan, karena keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar.Perubahan rencana The Fed terjadi hanya beberapa hari setelah data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) AS naik 6,8 persen pada November dari tahun sebelumnya, laju tahunan tercepat dalam hampir 40 tahun. CPI naik 0,8 persen untuk bulan ini.Menurut survei terbaru yang dirilis oleh National Association for Business Economics, sebagian besar ekonom percaya inflasi AS akan tetap di atas target bank sentral sebesar dua persen selama tiga tahun ke depan di tengah kenaikan upah dan permintaan yang kuat untuk barang dan jasa.