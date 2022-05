Yuan Jeblok, Bank Investasi Kakap Pangkas Perkiraan Kurs

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Shanghai/Hong Kong: Bank-bank investasi besar memangkas perkiraan nilai tukar yuan untuk kedua kalinya hanya dalam tiga minggu karena penurunan tajam mata uang Tiongkok tersebut baru-baru ini. Otomatis, hal ini merusak revisi sebelumnya, sehingga membuat banyak orang lengah.Pukulan tiga kali lipat dari pertumbuhan yang melambat, gangguan ekonomi terkait covid-19, dan pengetatan The Fed AS yang agresif telah memberikan tekanan kuat pada yuan. Sementara otoritas Tiongkok tampaknya berdiri di samping untuk membiarkan mata uang mereka yang dikelola dengan ketat jatuh.Kurs spot yuan telah jatuh lebih dari enam persen terhadap dolar dalam empat minggu terakhir dan berada di level 6,7992 per dolar. Angka ini melampaui perkiraan median akhir tahun 6,71 dalam jajak pendapat sembilan bank pada akhir April.Beberapa bank sekarang memperkirakan yuan melemah menjadi 6,9 atau bahkan mencapai angka 7,0 sebelum akhir tahun, level yang tidak terlihat sejak tahap awal pandemi pada 2020.HSBC mengatakan dalam sebuah catatan bahwa mata uang itu telah meregang, terutama dengan latar belakang perlambatan ekonomi Tiongkok dan The Fed tetap sangat hawkish."Tidak ada perkembangan baru, tetapi segala hal menjadi lebih intens, yang kami yakini memerlukan pertimbangan untuk perkiraan kami."HSBC, memotong perkiraan yuan untuk kedua kalinya dalam tiga minggu, sekarang memperkirakan yuan diperdagangkan pada 6,75 per dolar AS pada akhir kuartal kedua sebelum memantul ke 6,70 pada akhir kuartal ketiga, dibandingkan dengan masing-masing 6,60 dan 6,62, setelah revisi sebelumnya.Jajak pendapat akhir April dari sembilan bank telah memproyeksikan yuan pada 6,63 per dolar AS pada akhir Juni, menurut perkiraan median. Mayoritas responden memperkirakan yuan akan melemah lebih lanjut ke 6,71 menjelang akhir tahun.Tetapi penurunan terbaru yuan, ke level terendah dalam hampir 20 bulan dan putaran langka untuk mata uang yang biasanya dikelola dengan ketat dalam kisaran tipis, telah menyebabkan banyak analis memproyeksikan pelemahan lebih lanjut.Serangkaian data ekonomi April yang lebih lemah dari perkiraan yang dirilis pada Senin dan pekan lalu, termasuk pinjaman kredit, penjualan ritel, dan hasil industri, menegaskan kembali pandangan pasar bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu menghadapi tantangan yang meningkat karena penguncian covid-19 mengambil banyak korban."Dolar AS/yuan Tiongkok bisa naik cepat ke 7,0 jika situasi covid darat memburuk dengan lebih banyak penguncian diikuti oleh gangguan rantai pasokan yang parah," kata Barclays dalam sebuah catatan.Namun demikian, bank juga mencatat kemungkinan yuan dapat dengan cepat menguat kembali jika pihak berwenang turun tangan untuk menopang mata uang atau untuk meningkatkan ekonomi."Risiko penurunan berasal dari bank sentral Tiongkok (PBoC) yang condong secara agresif terhadap pelemahan yuan lebih lanjut dan penurunan dolar yang lebih tajam dari yang kami harapkan; sentimen risiko juga dapat meningkatkan yuan dalam kasus stimulus besar-besaran. Dalam hal ini, dolar AS/yuan Tiongkok bisa melihat retracement cepat ke 6,70."Barclays menurunkan perkiraan yuan menjadi 6,9 per dolar AS pada akhir kuartal kedua dari 6,3 sebelumnya, karena memperkirakan dolar yang lebih kuat dan arus keluar portofolio asing. Lainnya, termasuk Mizuho Bank dan UBS, juga memangkas proyeksi yuan mereka untuk mencerminkan sentimen bearish.Kepala ahli strategi valas Asia di Mizuho Bank, Ken Cheung, memangkas perkiraan yuan akhir tahun untuk kedua kalinya pada Senin menjadi 6,7 dari 6,6. Kepala ekonom Tiongkok di UBS, Wang Tao, merevisi perkiraan yuan akhir tahun menjadi 6,9 dari 6,6 sebelumnya."Dolar AS/yuan Tiongkok mungkin menembus 7,0 sebelum akhir tahun karena penguatan dolar AS dan kemungkinan melemahnya ekspor Tiongkok dan ekonomi secara umum, tetapi akan menetap di bawah 7,0 pada akhir tahun," katanya."Ini karena kami memperkirakan dampak ekonomi terkait covid akan menurun pada paruh kedua tahun ini, dengan momentum pertumbuhan pulih dan kepercayaan pasar membaik."