Produsen Utama Kurangi Pasokan, Harga Minyak Dunia Melonjak

New York: Harga minyak dunia bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setemat (Selasa WIB), karena kesepakatan produsen utama tentang pengurangan produksi mulai berlaku. OPEC dan sekutu terus berupaya menjaga agar harga minyak bisa terus pulih meski sering terhantam melemahnya permintaan akibat pandemi.Mengutip Xinhua, Selasa, 2 Februari 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret bertambah USD1,35 menjadi USD53,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman April naik USD1,31 menjadi USD56,35 per barel di London ICE Futures Exchange.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, secara luas dikenal sebagai OPEC+, setuju pada Januari untuk mempertahankan sebagian besar pembatasan produksi minyak dari Februari hingga akhir Maret.Arab Saudi, eksportir minyak terbesar dunia, menjanjikan pengurangan produksi minyak sukarela sebesar satu juta barel per hari di luar kuota OPEC + yang disyaratkan pada Februari dan Maret. Upaya tersebut dengan harapan bisa menjaga stabilitas pasar minyak dunia.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memulihkan beberapa dari kerugian besar yang mereka derita di minggu sebelumnya. Meski demikian, investor terus mencermati lonjakan kasus covid-19 di tengah program vaksinasi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 229,29 poin atau 0,76 persen menjadi 30.211,91. S&P 500 menguat 59,62 poin atau 1,61 persen menjadi 3.773,86. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 332,70 poin atau 2,55 persen menjadi 13.403,39.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing naik 2,77 persen dan 2,51 persen, memimpin kenaikan. Saham pengecer video game batu bata dan mortir GameStop anjlok lebih dari 30 persen. Saham melonjak 400 persen pekan lalu di tengah hiruk pikuk perdagangan ritel.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Reaksi pasar di atas datang setelah kemunduran besar di Wall Street yang membuat tiga rata-rata utama mengalami kinerja mingguan terburuk sejak Oktober, di tengah kekhawatiran atas perdagangan spekulatif dan lonjakan lanjutan dalam infeksi covid-19.(ABD)