BoJ: Kondisi Dunia Usaha Jepang Mulai Membaik

Tokyo: Survei Bank of Japan (BoJ) mengungkapkan suasana bisnis Jepang membaik untuk kuartal kelima berturut-turut pada September, dengan produsen terlihat bersemangat karena permintaan global kuat. Kondisi itu menjadi pertanda baik untuk upaya pemerintahan berikutnya menarik ekonomi keluar dari kelesuan.Kemajuan stabil dalam vaksinasi dan harapan pembukaan kembali kegiatan ekonomi juga membantu mengangkat suasana hati non-produsen, survei menunjukkan, menggarisbawahi pandangan BoJ untuk mengakhiri keadaan darurat pembatasan akan menopang konsumsi.Tetapi produsen memperkirakan kondisi bisnis akan memburuk tiga bulan ke depan karena kekurangan suku cadang dan penutupan pabrik di Asia mengganggu produksi, survei menunjukkan, menggarisbawahi sifat rapuh dari pemulihan yang bergantung pada ekspor Jepang."Sentimen pembuat mobil memburuk, yang negatif. Tapi itu diimbangi oleh kekuatan mesin listrik dan belanja modal berkat ekspansi permintaan TI global yang berkelanjutan," kata Ekonom Senior Shinkin Central Bank Research Institute Takumi Tsunoda, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 4 Oktober 2021."Keterbatasan pasokan memengaruhi sektor yang lebih luas dengan bagian dari Asia dalam pasokan pendek. Gangguan dalam produksi dalam negeri bisa meluas di luar pembuat mobil," tambahnya.Indeks utama yang mengukur sentimen produsen besar berdiri di plus 18 pada Juli-September, naik dari plus 14 pada kuartal sebelumnya dan melebihi perkiraan pasar untuk plus 13, survei yang diawasi ketat BoJ menunjukkan.Indeks sentimen non-manufaktur besar meningkat menjadi plus 2 dari plus 1 di Juni, mengalahkan perkiraan pasar median untuk pembacaan datar dan membukukan peningkatan kuartal kelima berturut-turut. Survei ini menjadi pertanda baik bagi Fumio Kishida, yang menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga minggu depan.Adapun Yoshihide Suga bakal menerima mandat untuk merevitalisasi ekonomi dan mendistribusikan lebih banyak kekayaan ke rumah tangga. Dengan sebagian besar perusahaan telah mengirim balasan pada 10 September, survei tersebut tidak banyak mempertimbangkan keputusan pemerintah untuk mencabut semua keadaan darurat virus korona.