Data Ekonomi AS Gerus Dolar

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis.Melansir Xinhua, Rabu, 2 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,01 persen menjadi 89,8295.Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,2228 dolar AS dari 1,2227 dolar AS di sesi sebelumnya. Semnetara poundsterling Inggris turun menjadi 1,4160 dolar AS dari 1,4202 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7763 dolar AS dari 0,7737 dolar.Dolar AS dibeli 109,42 yen Jepang, lebih rendah dari 109,49 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8966 franc Swiss dari 0,8988 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2058 dolar Kanada dari 1,2050 dolar Kanada.Di sisi ekonomi, PMI manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) naik menjadi 61,2 persen pada Mei dari 60,7 persen pada April, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada Selasa.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan indeks ISM akan naik hingga 60,7 persen. Pembacaan lebih dari 50 persen ekspansi sinyal.(AHL)