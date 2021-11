AS Perpanjang Larangan Investasi di Perusahaan terkait Militer Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melanjutkan larangan era Trump terhadap investasi AS di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.Biden, seorang Demokrat yang melanjutkan beberapa kebijakan Presiden Donald Trump di Tiongkok, akan memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020. Menurutnya Tiongkok semakin mengeksploitasi modal AS untuk sumber daya."Memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan Tiongkok untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri," kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, dilansir dari Antara, Rabu, 10 November 2021.Perintah eksekutif pada awalnya dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya membeli saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dituduh oleh Departemen Pertahanan sebagai didukung oleh militer Tiongkok.Biden pada Juni membuat perubahan pada apa yang digambarkan timnya sebagai perintah era Trump yang cacat secara hukum, menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara bergulir daftar baru sekitar 59 perusahaan yang menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat cip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.Daftar baru Biden menambahkan sekitar 10 perusahaan publik, tetapi menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, dan dua yang menentang larangan di pengadilan -Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.Penentang Tiongkok di Washington memuji perpanjangan kebijakan oleh Biden, tetapi membidik kegagalan pemerintah untuk menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni."Sementara kita harus memuji perpanjangan darurat nasional, sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan Tiongkok telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-Tiongkok.Biden mengatakan kompleks industri militer Tiongkok, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.