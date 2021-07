Irak Puji Kesepakatan OPEC+ untuk Tingkatkan Produksi Minyak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Baghdad: Irak melemparkan pujian terkait kesepakatan yang dicapai oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC, yang dikenal sebagai OPEC+ . Adapun kesepakatan yang dicakapi yakni untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400 ribu barel per hari (bph)."Menteri Perminyakan memuji kerja sama dan komitmen OPEC+. Ini menegaskan keinginan semua orang untuk berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi pasar minyak," kata Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul-Jabbar, dilansir dari Xinhua, Selasa, 20 Juli 2021.Ismail mengatakan bahwa pertemuan itu menekankan penguatan kerja sama kolektif, memuji kepatuhan negara-negara terhadap perjanjian, dan perkembangan positif dalam peningkatan permintaan minyak mentah. "Di samping penurunan stok dan surplus minyak," katanya.Sebelumnya OPEC+ mengadakan pertemuan daring di mana mereka setuju untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400 ribu barel per hari karena permintaan meningkat, dan mencapai kesepakatan untuk menghentikan pengurangan produksi minyak sebesar 5,8 juta barel per hari pada September 2022"Tapi hal itu tergantung kondisi pasar," kata pernyataan OPEC+ yang dikeluarkan setelah pertemuan.Tahun lalu, OPEC+ memangkas produksi dengan rekor 10 juta barel per hari di tengah penurunan permintaan yang disebabkan pandemi dan penurunan harga. Penyesuaian itu perlahan-lahan dikurangi dan saat ini mencapai 5,8 juta barel per hari.OPEC+ juga sepakat untuk meningkatkan kuota produksi mulai Mei 2022 untuk beberapa anggota, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Rusia, Kuwait, dan Irak. UEA akan melihat produksi dasarnya meningkat dari 3,168 juta barel per hari saat ini menjadi 3,5 juta barel per hari mulai Mei 2022.Sedangkan produksi Arab Saudi dan Rusia, masing-masing dari 11 juta barel per hari menjadi 11,5 juta barel per hari. Irak dan Kuwait masing-masing akan melihat produksi dasar mereka naik sebesar 150 ribu barel per hari.Dengan demikian, mulai Mei 2022, produksi minyak dasar OPEC+ akan disesuaikan naik dari saat ini 43,853 juta barel per hari menjadi 45,485 juta barel per hari.(ABD)