Kurs Dolar AS Masih Berjaya

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru.Melansir Xinhua, Sabtu, 24 Juli 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09 persen pada 92,9104.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1770 dolar AS dari 1,1771 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris turun menjadi 1,3752 dolar AS dari 1,3774 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7364 dolar AS dari 0,7387 dolar.Kemudian, dolar AS dibeli 110,55 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,14 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9202 franc Swiss dari 0,9190 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2575 dolar Kanada dari 1,2556 dolar Kanada.Di sisi data, penyedia informasi yang berbasis di London IHS Markit melaporkan IMP Komposit Flash AS (Indeks Manajer Pembelian) turun menjadi 59,7 pada Juli dari 63,7 pada Juni."Produsen mencatat sedikit percepatan dalam laju ekspansi produksi, tetapi penyedia layanan mencatat hilangnya momentum pertumbuhan lebih lanjut di tengah kekurangan tenaga kerja," kata laporan itu, menambahkan perusahaan AS terus melaporkan kendala kapasitas yang meluas.(AHL)