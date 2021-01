Tantangan Berat Yellen Jadi Menteri Keuangan Wanita Pertama di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Janet L. Yellen akhirnya menjadi menteri keuangan wanita pertama dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat (AS). Ia mendapat dukungan dari anggota senat setelah direkomendasikan oleh Presiden AS Joe Biden.Penunjukan Yellen yang bertepatan dengan guncangan dahsyat perekonomian akibat pandemi covid-19 akan menjadi tantangan cukup berat. Pasalnya, mantan Ketua The Fed tersebut harus menggodok dan mengawasi paket stimulus AS sebesar USD1,9 triliun yang akan diluncurkan Biden."Yellen akan didorong ke tengah-tengah pembicaraan, bertanggung jawab untuk meyakinkan banyak Partai Republik dan beberapa Demokrat bahwa ekonomi membutuhkan paket pengeluaran multi-triliun dolar," mengutip New York Times, Selasa, 26 Januari 2021.Pada sidang konfirmasi, Yellen mengatakan bahwa senat harus melakukan tindakan besar demi menyelamatkan ekonomi AS dengan menyetujui paket kebijakan stimulus pemerintah."Demi mencegah ekonomi dari keterpurukan jangka panjang dan mempertahankan penggunaan uang pinjaman untuk membiayai paket bantuan lain. Jika tidak dilakukan justru akan membuat para pekerja dan kondisi masyarakat menjadi lebih buruk," kata Yellen.Adapun Yellen mendapat dukungan 84 banding 15 dalam pemungutan suara. Ini bukan pertama kalinya Yellen mendapat sebutan perempuan pertama lantaran sebelumnya, ia juga menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua The Fed pada 2014-2018.(Des)